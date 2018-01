Doris Pantaleón

Santo Domingo

A un día de su inauguración, el centro clínico y diagnóstico de atención primaria Corales de La Caña, del sector La Caña, en el Almirante, ha despertado las ilusiones de los vecinos de esa comunidad. Ayer permanecía cerrado, pero las autoridades sanitarias aseguraron a Listín Diario que empezará a brindar servicios a partir del próximo lunes.

Su funcionamiento implica, afirman los habitantes del lugar, no tener que salir a las 5:00 de la mañana de sus casas para poder tomar un turno en un hospital al momento de requerir un servicio médico, lo que ocurre con frecuencia debido a la gran cantidad de niños y embarazadas que integran las familias.

Las condiciones de hacinamiento en que viven muchos de sus habitantes, sumado a las malas condiciones de sus calles y precariedades en el servicio de agua, que sólo es recibida una vez a la semana, les predisponen a enfermar, a lo que se agrega que reciben apagones de largas horas al día.

Pero al mirar el centro, pintado de colores intensos, les hace desear que la espera para empezar a recibir servicios no sea muy larga, ya que aseguran que la construcción de esta obra de salud tardó de entre cuatro o cinco años.

A media mañana de ayer, Marisol Segura no aguantó la curiosidad. Se colocó un pañuelo en la cabeza y dejó acostada a su niña de apenas 15 días de nacida, y salió a mirar desde la calle del frente el recién inaugurado centro. “Esto es una bendición para nosotros; yo, con el embarazo, tenía que salir a las 5:00 de la mañana, arriesgándome a que me atracaran, para llegar al hospital a tomar un turno, porque si llegaba cerca de las 7:00 ya no había. A veces uno no tiene ni para el pasaje cuando tiene que salir para el médico”, dijo Marisol, madre de cinco hijos que van desde 15 días de nacida hasta 24 años.

Con inquietudes similares se expresaron Martha Rivas, una joven madre de dos hijos, y Yenny Amador, encargada de un puesto de venta de víveres, quienes cuentan que los mayores problemas de salud que aquejan en ese sector son la fiebre y problemas gripales en los niños; de la presión y diabetes, y que además hay una alta presencia de embarazadas.

50 centros

Este centro es uno de los 50 establecimientos de este tipo prometidos por el presidente Danilo Medina. Fue inaugurado el pasado miércoles con la presencia del mandatario y las principales autoridades del sector salud.