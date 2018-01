Amet detecta muchas ilegalidades al requerir los nuevos marbetes

Martín Adames

Santo Domingo

Conductores con licencias vencidas o sin licencia, vehículos que no han pagado el impuesto de circulación (marbete), y en los peores casos, vehículos que transitan sin seguro, son las situaciones más comunes con que se encuentran los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) en los retenes y operativos ante el vencimiento del plazo para la renovación del marbete 2017-2018 el pasado lunes.

“A mí me pararon por el marbete, y yo tengo mi marbete, pero no tengo licencia, y por eso me tienen parado aquí”, explicó un chofer que fue detenido en la avenida 27 de Febrero.

“Yo no pude renovar el Marbete, y por eso me multaron, pero no ando con el seguro porque se me quedó en la casa, y ahora me dicen que me van a retener el vehículoÖ mandaron a buscar la grúa”, detalló avergonzada una conductora que llevaba aproximadamente media hora detenida en un retén de la Amet.

Esta situación se repite en casi todas las intersecciones y avenidas de Santo Domingo, donde hay un conductor detenido por varios agentes, que no vieron en su cristal el marbete correspondiente al período 2017-2018.

Las grúas de la Amet y el Canódromo del Distrito Nacional no dan abasto ante la gran demanda de retenciones de vehículos que hay actualmente. La logística de estas unidades se complica.

Debido a esto, en infracciones menores, la autoridad solo procede a llenar la contravención, debido a que las grúas pueden tardar hasta horas en llegar.

“Esa señora no tiene marbete, anda sin seguro e intentó fugarse al ser detenida”, explicó un agente de la Amet que detuvo a una conductora, al ser cuestionado por el equipo de LISTÍN DIARIO que desde que venció el plazo realiza recorridos en la zona metropolitana constatando la situación.

Una agente entrevistada confesó que la labor en estos días se complica, ante la gran cantidad de infracciones que se descubren, y ante la irreverencia de los conductores al ser fiscalizados. El permiso de circulación para vehículos de motor (marbete) se continúa expidiendo en las asociaciones de ahorros y préstamos y bancos comerciales, pero con el cargo adicional de RD$1,000, ya que el plazo establecido venció el pasado lunes. El plazo otorgado para la renovación del marbete inició el pasado 2 de octubre y finalizó el pasado 8 de enero.