Persisten problemas por desalojo Domingo Savi

Katheryn Luna

Santo Domingo

Un conflicto se ha originado tras el anuncio del gobierno sobre el desalojo de 1,400 viviendas en La Ciénaga y Los Guandules para el proyecto Nuevo Domingo Savio.

Mientras un grupo de comunitarios rechaza el traslado sin reubicación, el director de Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE), José Miguel González Cuadra, afirma que hay instituciones pronunciándose en nombre de la comunidad que solo quieren “sacar ventajas”.

Ayer, la Coordinadora para el Desarrollo de La Ciénaga (Codeci), que afirmó representar a 33 organizaciones comunitarias de ese sector, dijo que los residentes no han sido informados del proyecto ni del proceso de desalojo, y que solo la iglesia es la que ha tenido comunicación con URBE.

A esto, González Cuadra dijo que los detalles del proyecto han sido comunicados a los residentes, a través de las iglesias católica y evangélicas y de la mancomunidad, y que no será aceptada otra institución que diga hablar en nombre de la comunidad. Dijo que Codeci no puede hablar de que desconoce el proyecto, porque en marzo pasado el presidente Danilo Medina fue a La Ciénaga e hizo la presentación.

“Tenemos ocho meses en eso, no podemos hablar de avasallamiento”, agregó.

“Hay muchos de ellos que están siendo manejados; nos estamos comunicando a través de las iglesias evangélicas y católica y a través de mancomunidad, y no vamos a aceptar ninguna otra institución”, apuntó.

González Cuadra dijo que a través de un comunicado a los medios contestará todas las inquietudes que han surgido, pero que no se puede hablar de falta de información, porque URBE tiene un año reuniéndose con todas las organizaciones y con mancomunidad.

(+) ADVIERTEN DE QUE NO ACEPTARÁN ATROPELLOS

La Coordinadora para el Desarrollo de La Ciénaga (Codeci) advirtió de que no se aceptarán atropellos del gobierno y no se marcharán sin recibir viviendas. Pidieron a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE), encargada del proyecto, a reunirse con ellos y explicarle todo lo relacionado al proceso, detalles de los que afirman solo se han enterado a través de los medios de comunicación. Edwin Castillo, presidente de Codeci, quien habló en nombre de las organizaciones, dijo que URBE no se ha reunido con el sector para explicarle el proyecto ni el proceso de desalojo que anunciaron empezará a partir de febrero.