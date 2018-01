Atleta dominicano caminará hasta Higüey en contra de la violencia a la mujer

Santo Domingo

El joven atleta Denzel Russell Vásquez caminará hacia la Basílica de Higüey, provincia La Altagracia, en repudio a las altas tasas de feminicidios que han ocurrido en los últimos meses.

Vásquez fue retado por Jonás Ramos Báez, “el loco de las redes” o “el loco del cartel”, personaje que se dio a conocer en las redes sociales por llevar un afiche que decía “Vuélvete loco por tu mujer amándola, pero no la mates”.

El atleta saldrá de la Plaza de la Bandera el próximo 15 de enero a las 3:00 de la tarde, en un viaje que tendrá como tiempo promedio una semana.

“Trataré de hacer el viaje en el menor tiempo que nadie jamás lo haya hecho, como promesa y como repudio alto al nivel de feminicidio, como un peregrino. Retornaré de igual manera, hasta el Altar de la Patria, y desde ahí, iré al Palacio Nacional, donde espero que me reciba el presidente Danilo Medina, la Vicepresidenta o la Primera Dama”, señala.

El atleta lleva aproximadamente un mes ejercitándose y tomando proteínas. Agregó que un día salía del gimnasio y se encontró con una marcha contra la violencia a la mujer, y, como estaba cansado, decidió evadir el tumulto de gente que había, y tomó otra vía, “pero el loco del cartel me interceptó con su personaje de desquiciado, quien me preguntó por qué evadía la marcha y luego me propuso este reto”.

“En lo personal he sido muy marcado desde un caso que se quedó en mi memoria, en el 2012, de una mujer que salió en distintos medios televisivos haciendo alerta de que su ex pareja quería matarla, y ya lo había intentado, luego me enteré de la lamentable noticia de que esa mujer, rubia de ojos verdes, había sido asesinada por el hombre a quien se le había querellado más de tres veces, pero nunca le hicieron caso en las instancias policiales”, indica Denzel.

Agrega que en todo ese tiempo “no pude sacar de mi mente a esa mujer, víctima de feminicidio, que dejó hijos en la orfandad y una madre que no será la misma jamás”.