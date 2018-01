Navarro admite que aspira a la Presidencia, pero sin desesperación ni ambición

Santo Domingo

El Ministro de Educación, Andrés Navarro, admitió que aspira a la Presidencia de la República, pero aclaró que su visión es a largo plazo, que no está desesperado y que tiene los pies sobre la tierra.

“Yo soy un político a tiempo completo. Yo tengo muchas aspiraciones, lo que no tengo es ambiciones y, quiero aclarar bien al país, yo como un dirigente político tengo derecho aspirar a la posición que yo entienda que en el tiempo correspondiente es la posición válida, y por eso cuando me pregunta si yo aspiro a la Presidencia, sí, yo aspiro a la residencia, ahora cuando?, los tiempos lo dirán, el partido lo dirá”, respondió Navarro al ser entrevistado en el programa El Sol de la Mañana.

El funcionario enfatizó que, como político, también puede aspirar a cargos congresuales y municipales.

“Yo también puedo aspirar a ser senador, a ser alcalde, a ser regidor que es una posición muy digna, lo que pasa es que uno evalúa. Yo siempre, yo tengo mi visión a largo plazo, pero no dejo de tener los pies sobre la tierra. Como no tengo ambiciones, o sea, no tengo desesperación por alcanzar metas fueras del ritmo correspondiente, en el que me estoy desenvolviendo” argumentó.

Expresó que su bandera como político es la nueva institucionalidad y que la mejor forma de conquistar el apoyo de la población es con un ejercicio ético y responsable de la política. “Yo soy de los políticos que cree que la mejor forma de ganarse el apoyo de la población y que lo valore adecuadamente es haciendo un ejercicio ético y responsable de la política, y en este caso mi bandera como político es la nueva institucionalidad, para mí en este país no hay mayor problema que la debilidad institucional” y dijo que s si se va hablar de pobreza terminarán en la debilidad de las instituciones.

Las declaraciones de Navarro se dan luego de los señalamientos de la dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores de que su decisión de convocar a concurso a nivel nacional para la elección de directores regionales y distritales, estaría relacionada con sus aspiraciones políticas.