ADP pide a Educación desestimar ordenanza

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

La Asociación Dominicana de Profesores pidió al ministro de Educación dejar sin efecto la ordenanza 24-2017 que convoca a concurso a nivel nacional para la elección de directores regionales y distritales.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, alegó que sólo hay vacantes en unas 5 direcciones regionales y 20 distritales, además de algunos interinos, por lo que son los únicos puestos que deben ser llamados a concurso.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que llevarán su reclamo “hasta las últimas consecuencias”. Dijo que esa medida podría traer el desasosiego en el año escolar que se reinicia el próximo lunes.

El Ministerio de Educación aseguró que no viola ninguna ley la aplicación de la resolución que reglamenta el sistema para la selección de directores regionales y distritales por parte del Estado. Dijo que los directores no fueron nombrados de manera vitalicios, razón por la cual no pueden ser sustituidos sino superar los concursos de oposición que exige la ordenanza 24-2017, en los cuales ellos también pueden participar.

Miguel Medina, vocero de la institución, dijo que de todas formas la consultoría jurídica está estudiando el recurso de reconsideración que sometieron los profesores para dar una repuesta

“Mientras tanto el sistema de selección por competencia para los directores continúa su curso”, dijo Medina a través de la vía telefónica. “Hemos estado recibiendo las propuestas de los docentes y decenas de maestros han sometido sus documentos”, agregó.

Medina insistió en que el ministro Andrés Navarro está haciendo facultad de lo que le permite la ley.

“Con relación a su alegato de los derechos adquiridos, debo decir que ellos no pierden sus derechos, pues esos directores que cesarán en sus funciones tienen sus puestos asegurados en los casos que correspondan como técnico regional o distrital”, añadió.

Dijo que eso no resulta una “degradación”, como alegan los maestros.

QUEJA DE MAESTROS:

Cientos de profesores de todo el país depositaron el pasado miércoles un recurso de reconsideración contra la ordenanza 24-2017 del Ministerio y Consejo Nacional de Educación, alegando que viola varios derechos protegidos por las leyes dominicanas, incluida la Ley de la Carrera Pública.

Dicen que la disposición afecta a servidores públicos que tienen cerca de 25 años de servicio, y que los directores no pueden ser removidos de sus cargos, sino mediante el procedimiento que señala la ley. Alegan que no se puede llamar a concurso para puestos que están ocupados, y que en vez de todas las direcciones, debe ser por vacantes.