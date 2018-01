Claman intervenir vertedero de Haina como se hizo en Duquesa

Katheryn Luna

Santo Domingo

El incendio continúa en el vertedero de Haina, por lo que los munícipes claman al Gobierno para que sea intervenido como se hizo con Duquesa.

Han pasado trece días y afirman que no han podido dormir por el humo, por lo que temen que empeore la salud de quienes ya han sido afectados.

Víctor Báez, presidente del Consejo de Desarrollo Integral de Haina (Codinha), dijo que es urgente que los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente intervengan el basurero ante el alto grado de contaminación que está respirando la población. Recordó que no es la primera vez que hay problemas con el vertedero, y criticó que las acciones del ayuntamiento de Haina no sean efectivas, porque “la dejadez del alcalde (Osvaldo Rodríguez) se debe a que no vive en Haina y no le molesta el humo”.

“No podemos dormir, necesitamos que las autoridades intervengan el vertedero porque no aguantamos más”, expresó.

Asimismo, Lucina Estrella, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Penca, dijo que es penoso lo que vive el municipio, sobre todo aquellos que sufren de asma, alergias y otros problemas respiratorios. Los bomberos y el ayuntamiento han tratado de sofocar el fuego, pero la situación ha empeorado de acuerdo con Estrella, provocando que zonas alejadas del vertedero también estén afectadas por el humo.