Dan de alta a una de las adolescentes herida por bala perdida en Santiago

Leoncio Peralta

Santiago

Más de 30 personas han sido ingresadas por emergencia al hospital José María Cabral y Báez de esta ciudad, durante el asueto de Año Nuevo

En su mayoría han sido por accidentes de tránsitos, aunque también hay heridos de armas de fuego y blanca, según una fuente del centro asistencial local. Algunos de los atendidos han sido despachados después de curados sin necesidades de ingresarlos.

Las autoridades del centro asistencial público, el principal de Santiago y la región, dijeron que pese a que esta en medio de un proceso de reconstrucción, durante la pasada semana había dispuesto medidas para ampliar la capacidad de atenciones facultativas por el feriado de Año Nuevo.

No obstante, hasta horas de esta tarde no se habían in formado sobre personas fallecidas por riñas o accidentes en el José María Cabral y Báez, lo que contrasta con años anteriores que siempre hubo víctimas fatales.

En otros centros asistenciales públicos y privados de Santiago también fueron ingresadas personas heridas durante accidentes e incidentes, en medio de las celebraciones de estos días.

En el hospital infantil Arturo Gullón se informó que la adolescente del barrio Camboya que fue herida de una bala perdida, al filo de la medianoche fue dada de alta, pero la de Los Ciruelitos permanece ingresada recibiendo tratamiento facultativo.

Por su parte el director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias dijo que el comportamiento de la ciudadanía durante el feriado ha sido correcto y por ello hay en esta oportunidad menos casos lamentables que en años anteriores.