Donarán ajuares domésticos a Ana María el Día de Reyes

Como regalo del Día de los Santos Reyes, Ana María Gómez, la señora que vive en extrema pobreza en La Loma de Félix, en La Victoria, Santo Domingo Norte, recibirá todos los ajuares para su hogar, según le prometió la Cámara de Diputados.

Yeimy Castellanos de Maldonado, esposa del presidente del ente legislativo, Rubén Maldonado, se presentó a la residencia de Ana María Gómez y le reiteró la ayuda que le prometió la semana pasada de suplirle los ajuares para su casa, al tiempo que le precisó que les serán entregados el sábado, 6 de enero, Día de los Santos Reyes.

“La esposa del presidente de la Cámara de Diputados vino aquí y me dijo que me van a traer los ajuares el Día de Reyes, y que ese será mi regalo”, manifestó Ana María.

Expresó que le llevarán licuadora, estufa, cama, mueble, sábanas, entre otros ajuares.

Ana María no podía ocultar su felicidad. Expresó que ha recibido mucha comida, leche, le han enviado dinero para ayudarla en su situación. “Me he sentido muy bien y contenta. Gracias a Dios me siento muy bien y les agradezco inmensamente a ustedes por contar mi situación y que tantas personas me hayan ayudado”, manifestó.

Reveló que muchas personas la han llamado y han admirado su valor de permanecer con sus hijos enfermos, a pesar de no tener las condiciones para mantenerlos.

Le agradeció a Dios, al presidente Medina, al alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado y al LISTÍN DIARIO.

La vida de Ana María Gómez cambió después que su historia fue contada a través de un reportaje publicado por LISTÍN DIARIO.

Tenía más de dos décadas sin poder realizar una cena de Nochebuena por falta de recursos, pero el pasado domingo su situación cambió y pudo compartir una cena digna junto a sus hijos enfermos.

La falta de comida era lo que más preocupaba a Ana María, pero esa intranquilidad ya no existe desde el pasado viernes, por la ayuda que ha recibido tanto de las autoridades del país, como de ciudadanos que, conmovidos por su historia, decidieron ayudarla.

Ana María no recuerda la última vez que pudo hacer una cena navideña. Sus recursos son mínimos y a veces no dan ni para la comida.

Vive de la caridad de sus vecinos, pues en muchas ocasiones los guandules no se venden, se termina la leche y el pan en la escuela, y si nadie le regala alimentos se queda sin comer junto a sus hijos especiales.

LLEGANDO LA AYUDA QUE NUNCA IMAGINABA

TODO SALIENDO BIEN: Ana María, de 54 años, dijo que gracias a la ayuda que ha recibido pudo cenar con sus hijos el pasado 24 de diciembre, y que tiene alimentos para los próximos días, algo que no pasaba desde hace muchos años. “La comida es lo más importante para nosotros, porque hemos pasado mucha hambre. Pero gracias a Dios y a ustedes, las cosas están cambiando”, indicó. Otro deseo suyo era tener su vivienda, y que también está a punto de convertirse en realidad.