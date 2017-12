Ana María tiene dificultades para retirar ayudas enviadas

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

Ana María Gómez, la señora de 54 años que vive en extrema pobreza en la Loma de Félix, en La Victoria, y cuya historia fue contada en un reportaje por LISTÍN DIARIO, pidió a las personas que le han enviado dinero a través de bancos y agencias de envíos para ayudarla, contactarla de nuevo, porque se le ha hecho imposible retirar esa ayuda económica.

“Yo he ido a los bancos y agencias de envíos a las que me han dicho, pero me dicen que no me lo pueden entregar, porque necesitan los datos de las personas que enviaron y a mí se me olvidó pedirles esa información”, expresó Ana María.

Los recursos de Ana María son mínimos; a veces no dan ni para la comida. Vive de la caridad de sus vecinos, pues en ocasiones “los guandules no se venden”, se termina la leche y el pan en la escuela; y si nadie le regala alimentos, se queda sin comer junto a sus hijos especiales.

Dijo que nunca había visitado un banco, que no sabe de letras y que conoce muy poco del procedimiento para retirar el dinero, por lo que reiteró su pedido a las personas que le han enviado dinero, para que vuelvan a contactarla. El número de Ana María es 829-917-1220