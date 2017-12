Aconsejan precaución ante procesos gripales

Doris Pantaleón

Santo Domingo

Los procesos gripales que afectan a un gran número de la población dominicana son provocados por virus propios de la estación del año, que se manifiestan con fiebre y malestar general, pero las personas que tienen una condición de salud especial acudir al médico ante los primeros síntomas para evitar complicaciones.

Así lo aseguró ayer la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Raquel Pimentel, quien asegura que el número de afectados no excede la cantidad esperada para cada año y que no hay circulación de ningún serotipo nuevo, por lo que no existe ninguna alerta epidemiológica al respecto.

De acuerdo a los datos del boletín epidemiológico 50, que recoge las notificaciones hasta la segunda semana de este mes, el sistema ha captado por lo menos 2,736,501 episodios de infecciones respiratorias agudas, tanto de las vías altas como bajas desde enero a la fecha, siendo los niños, las embarazadas, los cardiópatas y los envejecientes los más afectados. Pimentel dijo que no se ha registrado cambios en los tipos de virus que tradicionalmente circulan en esta época y que tampoco hay brotes que excedan los casos esperados cada año, sobre todo durante esta temporada, ya que el promedio semanal de episodios respiratorios en el país es de 40 mil casos y de esos entre el tres y seis por ciento pueden afectar los pulmones.

Explicó que las personas de más alto riesgo son las mayores de 65 años, las embarazadas, los menores de cinco años, los asmáticos, los cardiópatas o aquellos que tienen otras condiciones de salud, por lo que deben extremar las medidas preventivas y acudir al médico.

Las medidas recomendadas por la especialista de la epidemiología son el lavado de las manos constantes, ya que el virus puede transmitirse mediante el saludo de una persona a otra; cubrirse la boca al toser, e ingerir mucha agua, frutas y vegetales.

El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, explicó que la incidencia de las afecciones respiratoria ha incrementado la demanda de atención en clínicas y hospitales, provocando internamiento en pacientes con asma y problemas alérgicos.