Fidel Lorenzo pide perdón a pastores que se desligaron del CODUE

Katheryn Luna

Santo Domingo

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Fidel Lorenzo dijo que el año 2017 termina con un balance negativo porque siguen aumentando los feminicidios, la criminalidad y la violencia.

Indicó que en República Dominicana no hay políticas públicas que den respuestas positivas, porque las existentes son excluyentes.

“Las políticas tienen que ser incluyentes, no pueden dejar de lado la iglesia, la familia, la escuela; el contenido de la campaña tiene ser revisado, no vamos a tener armonía y convivencia pacífica mientras haya una procuraduría firmando un anuncio diciendo si me pegas te meto preso” indicó.

Lorenzo habló en esos términos durante una rueda de prensa junto a 17 pastores, donde pidió perdón y tendió “un ramo de olivo” a los líderes de 15 iglesias evangélicas que, mediante un comunicado, se desligaron de este consejo.

El líder religioso pidió perdón por si hay causado malestar en sus compañeros e hizo un llamado de paz y armonía.