Leonel optimista con el crecimiento económico del país

Wanda Méndez

Santo Domingo

El expresidente de la República, Leonel Fernández, vaticinó ayer que en el año 2018 la República Dominicana mantendrá la prosperidad, estabilidad y el crecimiento económico que tuvo en el 2017.

Fernández, también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que en medio de las dificultades y la incertidumbre a nivel internacional, el país sigue avanzando.

Sostuvo que el país ha sido una excepción en la región, porque ha seguido creciendo y progresando y ha mantenido una estabilidad y un crecimiento.

“No es que tengamos problemas y desafíos, pero cuando colocamos la balanza, lo positivo pesa más que las adversidades”, afirmó Fernández.

Manifestó que en las mediciones hechas se ha determinado que el pueblo dominicano mantiene su fe y el mejor optimismo, y que se inscribe entre los que ven el lado positivo de las cosas.

Fernández habló en momentos en que recibía los saludos de decenas de personas, la mayoría de ellas peledeístas, que fueron a felicitarlo en su cumpleaños 64, que cumplió ayer.

Por otro lado, rechazó que haya algún conflicto entre él y el presidente Danilo Medina por las diferencias con el proyecto de ley de partidos políticos que se discute en el Congreso Nacional. Sostuvo que solo hay discrepancia en un tema, que espera puedan resolver pronto. El punto disidente es la celebración de las primarias internas, que unos proponen que se establezca en la ley de partidos, que sea con un padrón cerrado, es decir, que abarque solo a los militantes de los partidos, mientras que otros, con uno abierto, utilizando el padrón de la JCE.

En otro tema, Fernández sostuvo que se siente con energía para colaborar desde cualquier posición en que se encuentre. “Todavía no me siento tan viejo, a pesar de que los bigotes se han puesto blancos, aunque así me siento con energía para colaborar con el país desde cualquier posición que me encuentre, siempre estaré atento al futuro y al bienestar del pueblo dominicano”, dijo.