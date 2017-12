Encontrar a su familiar perdido: el milagro de año nuevo que se espera en muchas casas

Carolina Pichardo

Santo Domingo

La Navidad es un tiempo de regocijo y alegría. Pocos son los días que faltan para que culmine el 2017 y mientras algunos están celebrando la llegada de un nuevo año, las esperanzas de los allegados a desaparecidos cada día se consumen y solo piden que la aparición de sus seres queridos sea el milagro que reciban en esta época.

Entre los desaparecidos no hay discriminación de edad ni sexo. José Modesto Reynoso, Jerry Carrión, Abraham José Báez Carrión y Rosa María Mora, son una representación de las muchas personas que tienen un paradero desconocido.

José Modesto Reynoso y Jerry Carrión

Leonor Reynoso está desesperada. La Navidad no fue igual sin su hermano. Sus parientes no hicieron la tradicional cena de Nochebuena porque era una de sus épocas favoritas del año.

El 23 de marzo José Modesto Reynoso, de 36 años, que se dedica al motoconcho salió rumbo al cementerio Cristo Redentor. Iba a buscar a su amigo Jerry Carrión, de 23, para llevarlo a Los Alcarrizos, pero desde esa tarde no se ha sabido más sobre el paradero de ambos, quienes residían hasta ese momento en el sector Los Girasoles.

Leonor dijo a reporteros de LISTÍN DIARIO que las autoridades “no han movido un dedo”, y que al parecer no se han interesado en ese caso. “Las autoridades no quieren meterse en ese caso parece, a ellos no le importa”.

Poco a poco han perdido la esperanza. Se cuestionan que si estuviese en algún lugar ya se habría comunicado con los parientes.

“Qué vamos a hacer si ya no apareció. Nosotros nos cansamos de buscarlo y nunca aparece. Porque por lo menos si uno lo encuentra muerto, Dios no quiera, tendríamos su cadáver, pero no lo encontramos ni vivo ni muerto”, manifestó la mujer.

Para cualquier información sobre el paradero de los desaparecidos pueden llamar al 809-984-8792 y 829-878-3887.

Abraham Báez

Abraham José Báez Carrión salió de su hogar en el sector Valiente, de Boca Chica, el martes 11 de abril. Tiene siete años, una condición de autismo y no habla.

Lorena Carrión, su madre, no pierde la esperanza de que el niño regrese a casa.

La madre del niño publicó recientemente en una de sus redes sociales el versículo de la Biblia Romanos 8:18, el cual dice: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”.

Desde su desaparición han pasado ocho meses y sus familiares aún están a la espera del regreso del niño. Si usted tiene información sobre el paradero de Abraham puede comunicarse al número 809-839-6342.

Rosa María Mora

Rosa María Mora, de 65 años, desapareció hace más de un mes.

Sus parientes la consideran como el imán de la familia y desconocer su paradero los ha devastado.

El mayor deseo que tenían sus hijos Paola y Danny Alcántara era que su madre apareciera antes de Nochebuena para celebrar, como de costumbre, las fiestas navideñas.

Desde su desaparición el pasado 23 de noviembre, sus allegados han andado en bicicleta, motocicleta, y en diferentes medios de transporte, con la finalidad de encontrar a la mujer.

La dama vive junto a su esposo, Praxedes Alcántara, en una vivienda ubicada en el sector Honduras, cerca del Plan Piloto.

Cada día sus parientes reciben llamadas de decenas de personas para alertar la aparición de la señora, pero al final se percatan de que no es ella. “Lo que sentimos en este momento no tiene descripción. Me siento sin alma”, agregó Paola.

Si usted tiene información sobre el paradero de la señora Rosa María puede comunicarse al número 809-377-7832.