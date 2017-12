"Todavía no me siento tan viejo para colaborar con este país en cualquier posición", dice Leonel a sus 64 años

Santo Domingo

El expresidente Leonel Fernández expresó sentirse con energía para seguir colaborando con el desarrollo del país ya sea fuera o dentro del Gobierno, al ser cuestionado sobre cómo se percibe respecto a sus 64 años.

“Todavía no me siento tan viejo, a pesar de que los bigotes se han puesto blancos, para colaborar con este país en cualquier posición en que me encuentre”, respondió Fernández respeto a su condición física para una candidatura en 2020.

Resaltó la estabilidad económica y el progreso del país, pese al panorama internacional poco favorable.

Respecto a la finalización del año 2017 sin la aprobación de la Ley de Partidos, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana negó que se deba a conflictos a los interno de esa organización política, y explico que lo que sucede es que hay discrepancias respecto a puntos específicos.

“Dicen que Dios quita y pone reyes, también quita y pone presidentes”, respondió al ser cuestionado sobre si se visualiza en la presidencia en el 2020.