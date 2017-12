Santiagueros se preparan para celebrar en familia la Nochebuena

Ricardo Santana

Santiago

Los santiagueros se preparan para celebrar en familia y amistades el encuentro de la cena de Nochebuena, mientras los supermercados y otros establecimientos comerciales, este domingo lucen extremadamente repletos de personas y el caos vehicular sigue latente.

Además de los supermercados, otros negocios como panaderías, lechoneras, centros de expendio de pollos y hasta pulperías (colmados), están llenos de clientes que buscan surtirse de diferentes productos.

También es notoria la venta de puercos asados y en pullas en calles de Santiago, como tradicionalmente se hace el 24 y 31 de diciembre de cada año.

Pero los clientes se quejan de que los productos están caros y ponen como ejemplo que la libra de puercos en puyas, se está vendiendo en las calles entre 230 y 250 pesos, pero que hay negocios establecidos que la venden a 285.

“Compré ocho panes, cinco huevos y tres sobres de jugo en polvo para cenar esta noche con mis tres hijos, no hay más nada, trabajo en una banca y lo que gano no me alcanza para preparar una comida mejor, pero como quiera cenamos”, dijo al Listín Diario Gilda Martínez, mientras salía de una panadería ubicada en la avenida Francia de aquí.

Muchos van y otros llegan

Las terminales de autobuses y minibuses de Santiago lucen este domingo muy activa, pues mientras muchas personas que residen en esta ciudad, regresan a sus lugares de origen para pasar la Navidad en familia, otras que son originarias de aquí y que viven en otras partes, están de retorno.

“Hay muchos pasajeros, incluso hemos tenido que adicional otras flotillas, mucha gente quiere viajar, pero son más los que salen de Santiago que los que llegan de otras partes”, dijo un responsable de control de la terminal de Caribe Tours de las Colinas, al norte de Santiago.

Policía aumenta patrullaje

La Dirección Cibao Central de la Policía Nacional comunicó que garantiza el control de los ciudadanos en esta Navidad, así como de las personas que salen y entran a la ciudad.

La Policía dice que los informes de robos, asaltos y despojos en Santiago, Espaillat y la Vega, son escasos y que ello ha sido posible a las medidas preventivas que se han establecido y al incremento del patrullaje.