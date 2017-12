Ana María y sus hijos tendrán Nochebuena

Santiago Benjamín de la Cruz

La Victoria, Santo Domingo Norte

El celular de Ana María Gómez, de 54 años, no paraba de sonar con las llamadas de decenas de dominicanos y extranjeros que, conmovidos con su historia contada ayer a través de un reportaje publicado en este medio, se prometieron a ayudarla para poder mejorar su situación.

A las 4 de la madrugada de ayer, un ciudadano estadounidense contactó a Listín para hacerle llegar una ayuda a Ana María, y en cuestión de segundos las promesas seguían llegando, hasta que a la 1 de la tarde una de ellas se materializó: la que hizo el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco.

Ana María no recuerda la última vez que pudo hacer una cena navideña. Sus recursos son mínimos y a veces no dan ni para la comida. Vive de la caridad de sus vecinos, pues en muchas ocasiones los guandules no se venden, se termina la leche y el pan en la escuela, y si nadie le regala alimentos se queda sin comer junto a sus hijos especiales.

Un equipo del alcalde de Santo Domingo Norte llegó la mañana de ayer a la residencia de Ana María y confirmó su situación, horas después llegó a la residencia René Polanco junto al director de la Policía regional Santo Domingo Norte, general Máximo Báez Aybar.

Polanco entregó un bono de RD$10,000 a la señora Ana María para que pueda comprar alimentos y haga su cena navideña, y se comprometió a construirle una vivienda digna.

“El presidente Danilo Medina leyó el reportaje publicado por Listín Diario y me llamó para decirle que me haga cargo de la situación y aquí estamos”, manifestó el alcalde de Santo Domingo Norte.

El arquitecto Richard de los Santos, encargado de construir la vivienda de Ana María, dijo que van a iniciar con la vivienda la próxima semana. Ana María ha ido construyendo un pequeño rancho, pero el arquitecto consideró que debe empezar desde cero. “Vamos a construir una casa bonita y digna, algo muy diferente a lo que hay”, precisó. El alcalde se comprometió a comprarle los medicamentos de sus hijos cada mes, en los cuales se gastan aproximadamente RD$7,000 mensual, y le pondrá una ayuda económica permanente.

“SIEMPRE ORARÉ POR USTEDES”

Visiblemente emocionada, Ana María Gómez agradeció a Dios y después al presidente Medina y a René Polanco, por ayudarla a salir de su situación de escasez. “Yo siempre oraré por ustedes por su mejoría. Estoy muy contenta y mis familiares estarán felices porque mi situación va a mejorar”, expresó. Dijo que la han llamado personas de Estados Unidos y Puerto Rico para tratar de ayudarla.