Hospitales activan sus planes de contingencia

Doris Pantaleon

Santo Domingo

Los principales hospitales del país activaron sus planes de contingencias, con acciones de reforzamiento de sus áreas de emergencias y abastecimientos de insumos y medicamentos, como medidas de preparación ante las eventualidades que puedan surgir durante las festividades de Nochebuena y Navidad.

En tanto, autoridades de salud, gremios y especialistas de la medicina en diferentes áreas, entre ellos pediatras, gastroenterólogos, nutriólogos, cardiólogos y traumatólogos llaman a la población a actuar con comedimiento y evitar excesos en el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos durante las festividades, así como distracciones y violaciones de las leyes de tránsito para prevenir lesiones y muertes por accidentes.

Reforzamiento de los servicios de emergencias con expansión de áreas, mayor personal e insumos, disponibilidad de camas, combustibles y agua, entre otras acciones fueron reportadas por hospitales de la capital como los traumatólogos Darío Contreras y Ney Arias Lora; Francisco Moscoso Puello, Marcelino Vélez Santana, Vinicio Calventi y los pediátricos Hugo Mendoza y Robert Reid Cabral.

Mientras tras reunirse ayer con los directores de hospitales y supervisar los aprestos realizados en los centros, la directora del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), doctora Mirna Font-Frías, aseguró que los centros de la capital reforzaron sus servicios y están abastecidos y listos para atender las eventualidades que puedan surgir.

Medidas similares fueron instruidas para todos los hospitales de la Red Pública a nivel nacional y anunciadas por el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, ante la gran movilidad de personas que se registran en el país durante dichas festividades, lo que aumenta el riesgo de eventos de tránsito, además de que aumentan los casos de riñas e intoxicaciones alimenticias y alcohólicas debido al tradicional aumento de ingestas en la población.

Recomendaciones

La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán; el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro; el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, y directores de hospitales en mensajes por separados coincidieron en mostrarse confiados en que la población exhiba un comportamiento de madurez y llamaron a evitar excesos en el consumo de alimentos y bebidas,

Los doctores Noldis Naut Suberví y Ricardo Elías Melgen, directores hospitales infantiles Hugo Mendoza y Robert Reid Cabral, respectivamente, coincidieron llamar a las familias no descuidar y proteger a niños de accidentes en el hogar, exceso de comida para evitar enfermedades gástricas; no exponerlos a temperaturas frías ante el incremento de las afecciones gripales y evitar su contacto con bebidas alcohólicas, por lo que recomendaron a los padres a extremar las medidas de protección y supervisión de los menores.

(+)

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo (SODONUCLIM), Raquel Tejada, pidió a la población no abandonar los hábitos alimenticios saludables durante las fiestas navideñas y no poner en riesgo la salud. Dijo que en los períodos navideños la población come excesivamente, aumenta la ingesta de grasas, azúcares, sal, abandona rutinas de ejercicios, duerme menos horas y en algunos casos abandonan tratamientos, comprometiendo su salud. A su vez, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, Claudia Almonte, pidió a las personas que tienen cardiopatía a no exagerar en el consumo de comidas y bebidas y no olvidar tomar sus medicamentos para evitar descompensaciones. Dijo que medidas similares deben tomar los pacientes con patologías como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia pulmonar y renal, entre otras.