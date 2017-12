Joven denuncia por Facebook que su expareja la quiere matar

Santo Domingo

Una joven denunció ayer en su cuenta de Facebook que recibe amenazas de muerte de su expareja vía WhatsApp y que por ende teme por su vida.

Amelia de la Cruz, quien tiene dos hijos con Exequiel Mejía de la Cruz, dijo que el hombre la amenaza porque ella “no quiere vivir con él”.

Agregó que se fue del barrio donde residía por temor a su expareja ya que, según escribió, era amenazada constantemente con armas de fuego.

“Dice que viene a matarme donde estoy en Bávaro, ya mi madre no sabe cómo hablar con la madre de él”, agregó la mujer en su publicación que se ha hecho viral en las redes sociales con más de 2,000 reacciones, 3,000 comentarios y 6,300 compartidos.

En lo que va de año se han producido casi 100 feminicidios, pese a las campañas que han realizado para reducir la violencia de género.

“Este joven es mi expareja tengo dos hijos con él y porque no quiero vivir con él me amenaza de muerte. Esta foto me la mandó por WhatsApp, me fui de mi barrio por él, porque siempre me asechaba armado y dice que viene a matarme donde estoy en Bávaro ya mi madre no sabe cómo hablar con la madre de él, él es de las casitas de San Luis, llamado Exequiel mejía de la Cruz. Por favor ayúdenme con esto”, es el mensaje completo de la joven.