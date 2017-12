Venezolana que habría sido violada por ocho dominicanos en Santiago exige justicia

Santo Domingo

Una venezolana que denunció haber sido violada por al menos ocho dominicanos en un terreno baldío en el sector Licey al Medio, Santiago, exige a las autoridades que les pongan más atención a su caso para que se haga justicia.

La dama denunció que su caso ha tenido poca atención y negligencia por parte de la fiscal de esa ciudad que lleva el caso, pese a las pruebas que ha aportado, por lo que exige que se haga justicia con su situación, para que esto no le pase a otras mujeres.

En un video la joven explica que la fiscal solo se limitó a enviarla al Instituto Nacional de Patología Forense en Santiago para certificar la violación, y que desde entonces no le ha dicho más nada, solo que “están trabajando en el caso”.

La fémina cuenta que el hecho ocurrió porque accedió a recibir una “bola” en un motor cuando salía de su trabajo, por alguien que ella conocía, pero que luego este la intercambió con otra persona al cual ella nunca había visto, y que la llevo al solar donde realizaron la violación.

“Me resistí pero no pude, dos de ellos me violaron sin preservativos, y ahora me tengo que poner una retroviral, cuatro usaron condón y otros dos me lo hicieron por la boca porque empecé a gritar que VIH a ver si me dejaban”, narra la fémina en el video.

El hecho habría ocurrido el pasado viernes 8 de diciembre, y la joven solicita ayuda de la embajada venezolana en el país, porque también le robaron sus pertenencias y documentos y afirma desesperanzada “me quiero ir a mi país porque me han violado, me han robado y me han tratado mal”.