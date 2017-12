Niño que le han hecho 4 cirugías a corazón abierto necesita trasplante urgente para poder vivir

Águeda Solano

Santo Domingo

Andy Herrera es un niño que, como cualquier otro, tiene muchos deseos de vivir. Sin embargo, sus expectativas de vida no son tan altas como la de un niño común, ya que por haber nacido con una enfermedad cardíaca congénita ha tenido que ser operado cuatro veces a corazón abierto, y en la actualidad necesita un trasplante de corazón y pulmón de urgencia.

Hace diez años Andy no tenía mucha esperanza de vida. La visita de una doctora estadounidense a República Dominicana hizo que el caso fuera conocido en su país, y afortunadamente esta misma cirujana realizó la operación que devolvió la salud al infante en ese momento.

A pesar de que las cirugías realizadas al pequeño, que hoy tiene 13 años de edad, han tenido éxito, en la actualidad su salud se encuentra en estado de deterioro.

Durante la última intervención quirúrgica, realizada a principios de septiembre, a Andy le fue imposible compensar el duro trabajo de la válvula mitral que fue reemplazada, ya que su corazón está muy fatigado. Desde ese momento el niño se encuentra conectado a una máquina que se encarga de oxigenar la sangre para que el corazón y los pulmones descansen hasta que puedan funcionar por sí mismos, con el riesgo de que el uso prolongado de ese aparato pueda causar la falla definitiva de los órganos.

Los doctores del hospital “Health City Caymans Islands” en EEUU, donde se encuentra interno, determinaron que la única oportunidad de vida de Andy es un trasplante de corazón y pulmón para evitar mayor deterioro de su cuerpo.

La operación no se puede realizar en el Health City debido a que él no califica a la lista de trasplantes por no ser ciudadano americano. Sin embargo, las esperanzas de la familia de Andy no mueren ahí, el University of Florida Health Science Center aceptó realizar el proceso, pero para ello necesitarían una gran suma de dinero.

Un millón trescientos dieciséis mil dólares (1.316,000) es la cantidad de dinero que se necesita para llevar a cabo el proceso, monto que los familiares no pueden reunir por sí mismos, por lo que piden ayuda para poder salvar la vida del adolescente.

Sandy Herrera, padre de Andy, lo define como un guerrero, cuenta que este se muestra lleno de esperanza y que en ningún momento ha renunciado a la vida. “Andy está en el hospital con su madre y no ha dejado de pedir comida en ningún momento. Nosotros estamos aquí haciendo todo lo posible para que su vida se salve”.

La familia pide la colaboración del pueblo. Quienes quieran aportar a la causa pueden hacerlo a través de la cuenta de ahorros 7200122577, de Banreservas.