Los excluidos: una deuda pendiente

Juan Salazar

juan.salazar@listindiario.com

Santo Domingo

La deuda social con los sectores excluidos y en condición de vulnerabilidad sigue pendiente. Representantes de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con sectores en esta condición mantienen una queja que ha sido constante en los últimos años y, 2017, no fue la excepción: la carencia de recursos para atender una demanda desbordada.

Los sectores excluidos siempre han encontrado en las páginas del LISTÍN DIARIO espacio para canalizar ese y otros reclamos enfocados en mejorar la calidad de vida de amplios segmentos de la población que tradicionalmente los gobiernos y la sociedad han olvidado.

Los frutos incluso de reportajes publicados el año anterior comenzaron a verse en el que recién finaliza, con respuestas puntuales de las autoridades, como ocurrió en el ámbito de la salud mental, objeto de especial atención por este diario en la serie de reportajes titulados “En la piel de la locura”.

La presencia de personas con enfermedad mental crónica que deambulan por las calles ha ido disminuyendo con la puesta en marcha de un programa de protección integral que ejecutan la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y el Despacho de la Primera Dama, el cual ha permitido durante 2017 rescatar a 97 personas con esa condición de las vías públicas.

Los rescatados de su condición de deambulantes y abandono son estabilizados en las unidades de intervención en crisis (UIC) que se han instalado en diferentes hospitales, logrando reintegrar hasta la fecha al núcleo familiar a 37 pacientes.

Entre los protegidos que se encontraban en condición de deambulantes por diferentes calles de Santo Domingo y otras provincias figuran 35 mujeres y 41 hombres.

Indiferencia

Los envejecientes también fueron objeto de especial atención en las páginas de LISTÍN DIARIO este año. Una serie de reportajes revelaron la indiferencia hacia esta población, así como el maltrato psicológico, físico y económico que padecen en el seno familiar.

De acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) en los últimos 10 años en la División Jurídica de ese organismo se han recibido 9,635 casos de abusos y maltratos contra adultos mayores, de los cuales 8,992 han sido resueltos y 634 se encuentran en proceso.

Los principales agresores son familiares cercanos de los adultos mayores. En una serie de reportajes publicados en este diario durante el mes de abril de este año se describió también el impacto de la pobreza en los ancianos en República Dominicana, donde 45% de los adultos mayores son pobres y entre el 32 y 33 por ciento muy pobres.

Los familiares también terminan desvinculándose de los ancianos que dejan a su suerte en diferentes hogares del país, convirtiéndose en “huérfanos de hijos y nietos”.



Especiales. LISTÍN DIARIO también resaltó este año la labor que realiza a favor de miles de niños el Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID), manejado por el Despacho de la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina.

Premio

Tras LISTÍN DIARIO colocar a los envejecientes en el foco de atención de la sociedad, Conape anunció en agosto la creación de un premio para reconocer a adultos mayores que se mantienen activos realizando labores de diferente índole en empresas públicas y privadas, donde se valorará su entrega y dedicación.

El premio “Ejemplos de Vida” reconoció a mediados de noviembre a trece adultos mayores, quienes aun siendo octogenarios son empleados o emprendedores.

El jurado, encabezado por la directora de Conape, Nathalie María, e integrado por los señores Manuel Corripio, Miguel Franjul, Luis José Jiménez, el mayor general Elvis Marcelino Feliz Pérez, Arlette Valdez y María del Carmen Lugo, reconoció en vida la trayectoria y el compromiso de estas personas con sus instituciones.

Los tres primeros lugares fueron para Carmen del Valle, de 82 años quien trabaja como corredora de seguros; Francisco Gómez Durán, de 83 años, quien lleva 62 años en el Catastro Nacional, e Inocencio Payero Polanco, artesano emprendedor de Bayaguana. Cada uno de ellos recibió un premio en metálico de 50,000 pesos y una placa de reconocimiento.

El vicepresidente de la Fundación Corripio, Manuel Corripio, resaltó en esa oportunidad que en el Grupo Corripio no existe el retiro y que mientras una persona está en capacidad puede trabajar, por lo que felicitó a los hombres y mujeres reconocidos por la entidad.

Conape también anunció en el curso de este año seguros de salud en una primera etapa para unos 571,000 envejecientes y que para una segunda parte quedarán pendientes unos 32,600 adultos mayores para afiliarlos a la Seguridad Social.

Explicó que la medida adoptada por el Conape y Senasa protegerá a todos los adultos que están en condiciones de vulnerabilidad, en ocasiones abandonados por sus familiares, lo que evidencia el impacto positivo que tendrá esta medida en la calidad de vida de estas personas.

Según la Organización Nacional de Estadísticas (ONE), la población de más de 60 años del país es de 1,006,000, de acuerdo al último censo de 2010, de los cuales el 60% se encuentra en condiciones de pobreza y no está afiliado a la seguridad social y por ende no tienen un seguro médico.

Otras medidas anunciadas a favor de envejecientes fue el inicio de un programa de suplemento nutricional dirigido a ayudar a prevenir y recuperar los daños ocasionados por la falta de los nutrientes que requiere el organismo en esa etapa de la vida.



Labor. Hogar Crea posee 43 centros en todo el país donde cientos de adictos son tratados para reinsertarlos a la sociedad como personas útiles.

Adictos en recuperación

En el año que casi finaliza una de las apuestas de LISTÍN DIARIO fue presentar también la realidad de los adictos en proceso de recuperación y su lucha tenaz por escapar de una adicción que cada año esclaviza a cerca de 250 millones de personas a escala mundial, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Un total de 29 millones de personas padecen trastornos por el uso de drogas, pero apenas una de cada seis recibe tratamiento, además de que las muertes por esta acción se han mantenido en los últimos años a razón de 43,5 por millón de personas con edades entre 15 y 64 años.

Durante una serie de reportajes de cinco días, LISTÍN DIARIO hizo incluso el ejercicio de preguntar a personas elegidas al azar si en sus familias tenían algún familiar consumidor de drogas, y el resultado fue una respuesta afirmativa en la mayoría de los casos.

Organizaciones y profesionales que trabajan en la recuperación de adictos plantean que esa realidad amerita ir más allá de la consigna “no a las drogas”, una frase muy usada en las primeras campañas para combatir ese flagelo, que a través de los años ha estado más centrada en la persecución del delito, desde la aprobación de la primera legislación antidrogas, la 168 del 12 de mayo de 1975.

Julio Díaz, director ejecutivo de Hogar Crea, ha planteado que la situación de la institución es muy difícil porque la subvención que reciben del Gobierno es insuficiente y la demanda de servicios crece cada día.