“No me fugué; dejaron puerta abierta y salí”

Florentino Durán

San pedro de Macorís

El fugado recluso Tony Alberto Medrano, condenado a 10 años de prisión y buscado por las autoridades tras su escape de la cárcel preventiva de esta ciudad, reveló en un video desde la clandestinidad, que no se escapó del penal, sino que le dejaron la puerta abierta y salió por la parte frontal.

En esta revelación a casi una semana de escapar de su encierro, Medrano dijo: “Yo hice este video para informar que yo no me fugué de la preventiva de San Pedro de Macorís; yo salí por la puerta, porque la puerta estaba abierta, y a mí me condenaron a 10 años de prisión, sin cometer ningún hecho”.

En el video, que se ha hecho viral en las redes sociales, vierte acusaciones en contra de exgobernador Alcibíades Tavares, sobre alegadas irregularidades con terrenos del CEA y en contra de los magistrados que lo condenaron, a su decir, “injustificadamente”, y negando su responsabilidad.

La divulgación del video ocurre en momentos en que el general Edward Ramón Sánchez González, director regional Sureste de la Policía, ordenó a los coroneles Mella Piña, subdirector regional Sureste y Almánzar, inspector de la comandancia, darle seguimiento al caso, hasta recapturar el reo.