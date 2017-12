Sacerdote considera en el país hay “una licuadora de males”

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

En República Dominicana hay muchos males mezclados, como los descuidos de los hospitales y las escuelas, la gran inseguridad y los feminicidios, por lo que las autoridades deben hacer un trabajo de fondo para solucionarlos, consideró el sacerdote Kelvis Acevedo Almonte, tras oficiar una misa por el XV aniversario la Reserva de la Policía Nacional.

“Yo creo que hay que hacer un trabajo de fondo, sobre todo con los maltratos físicos, que exista una ley que penalice de manera más drástica a los hombres que maltratan a las mujeres y todo el que cometa irregularidades, porque lo que hay ahora es una licuadora de males”, expresó.

Acevedo Almonte, quien ofició la misa en la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, manifestó que las leyes están creadas, pero que debe haber medidas más preventivas.

“Lo que está pasando en el país es que no hay sensibilidad gubernamental, no hay transparencia, y como no hay cabeza visible, no hay pie, porque no hay ninguna institución a la que tú puedas ir y te reciban de manera correcta”, consideró.

Al ser preguntado si en el país hay soborno, dijo que “hay de todo, y si no se presenta una cara política o una persona con dinero, no se resuelve ningún caso”.