Al ritmo de “Llegó Juanita” reciben a dominicanos ausentes en el AILA

Rafael Castro

Aeropuerto Las Américas

A ritmo de merengue cientos de dominicanos ausentes empiezan a llegar al país con motivo de las fiestas navideñas, mientras comienzan a surgir las quejas de éstos por las restricciones y la timidez que supuestamente las autoridades aduanales están aplicando la Gracia Navideña este año.

Los viajeros descienden de las aeronaves cargando pesados bultos y bailando, como una muestra de la felicidad que sienten al regresar a su patria.

Las autoridades aeroportuarias y de Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (Aerodom) estiman que este año vendrán al país 447 mil pasajeros, en su mayoría dominicanos ausentes que residen en diversos países del exterior y que todos los años regresan a visitar a sus familiares.

En el aeropuerto Internacional de Las Américas se vive un ambiente festivo y colorido, propio de la presente temporada navideña. Los salones de Migración, Aduanas y la parte externa de la terminal han sido decorados con adornos y arbolitos que le dan un toque especial, propio de la época.

Algunos viajeros al descender de los aviones se arrodillan y besan el piso, como una forma de agradecer a Dios que le haya permitido regresar nuevamente a su tierra amada luego de años y quizás décadas que no visitaban República Dominicana.

La Navidad es la fiesta más esperada por los dominicanos que residen en el exterior ansiosos de que llegue el mes de diciembre para venir a su tierra a reencontrarse con sus familiares y amigos.

Merengues como 'Llegó Juanita', 'Salsa para tu lechón', 'Navidad sin mi madre' o 'Navidad que vuelve' son algunos de los temas presentes en esta época del año que son interpretados por los cantantes de los grupos típicos en el aeropuerto para dar la bienvenida a los miles de ausentes.

El reencuentro

Los distintos salones que componen la terminal lucen abarrotados de personas, sobre todo dominicanos, que llegan y otros que acuden a la terminal aeroportuaria a recibir sus seres queridos a su retorno al país.

Estos se confunden en su reencuentro con abrazos, besos y apretón de mano y algunos con lágrimas por la nostalgia de volver a ver a los seres queridos que quizás tenía años que no veían.

Redoblan controles

En tanto que, lo controles policiales han sido redoblados en el área de recepción de pasajeros para evitar que personas inescrupulosas puedan sustraer las pertenecías de los viajeros.

Cada 20 de diciembre se celebra en el país el Día del Dominicano Ausente, y para ello se realizan festejos en las terminales aeroportuarias en la que los criollos siempre son recibidos a ritmo de merengue y bailes folclóricos, y contagiosa música de 'perico ripiao'.

Mientras que los vuelos comerciales procedentes de Estados Unidos, San Juan, Puerto Rico, Europa y Centroamérica aterrizan llenos de pasajeros en la terminal.

Las quejas de viajeros

Este año se produjo un nuevo ingrediente, con relación a la Gracia Navideña que cada año otorga el gobierno a través de la Dirección General de Aduanas, la cual fue reducida de US$3.000 a solo 1,500 dólares, equivalente a un 50%.

Esa decisión ha provocado las quejas de los viajeros, que este año han visto reducido su poder adquisitivo debido a la medida.

Reporteros del LISTIN DIARIO pudieron contactar en esta terminal que este año durante el transcurso del presente mes de diciembre no se ven las voluminosas maletas y cajas que regularmente traían los dominicanos ausentes en Navidad como llena de regalos para sus seres queridos.

María Agustina Rodríguez, quien dijo que tiene 15 años que reside en la ciudad de New York y cuatro que no visitaba el país, explicó que solo pudo traer algunos artículos como un televisor plasma y un equipo de música y otros efectos para su familia.

“Los regalos que yo tenían en planes hacer a mi hermanos y mis sobrinos que también viven aquí, no los pude comprar este año porque la gracia navideña no me lo permitía y me pasaba del límite de los 1,500 dólares” indicó.” Ellos tendrán que conformarse con cosas no de mucho valor que les compré” enfatizó la dama.

Igualmente se quejó el pasajero Ramón López Concepción, de 38 años, nativo de Villa Altagracia, y quien aseguró que la situación está un poco difícil en Estados Unidos, y que ahora a los dominicanos se les hacen más complicado poder traer cualquier regalo a sus familiares.

Concepción López, tienen 12 años que reside en New Jersey, Estados Unidos, junto a su esposa y tres hijos, pero alega que siempre en diciembre venían con algunos regalos para halagar a algunos familiares, pero que ahora no pudo hacerlo porque hay que invertir más dinero y la gracia navideña ha sido limitada.

Algunos pasajeros confesaron que han tenido que dejar este año algunos artículos en EE.UU, cuando supieron la noticia de que la Gracia Navideña fue recudida en un 50% por ciento.

Tal es el caso de Sonia Cordero Pimentel, de 35 años y nativa de San Cristóbal. Tenía seis años que no venía al país. Explicó que había comprado una lavadora, un componente de música y un televisor plasma de 65 pulgadas, pero que cuando supo la noticia optó por no traerlos.

El periodo de Gracia Navideña concedido por el gobierno a través de la Dirección General de Aduanas establece un monto de US$ 1,500 que los dominicanos ausentes con seis mese o más sin entrar al país, puede traer en artículos y regalos a sus familiares residentes en el país, libre de pagos de impuestos aduanales.

La medida comenzó el pasado día primero de diciembre y durará hasta el 7 de enero del próximo año 2018. Miles de dominicanos que han regresado al país desde diferentes países durante este mes de diciembre ya se han beneficiado.