Abogados Andrés Bautista dicen si no entregan pruebas deben archivar expediente

Santo Domingo

Los abogados de Andrés Bautista García, uno de los imputados en el caso de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de obras en el país, advirtieron que si la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), no les entrega las pruebas presentadas en su contra de su defendido, tendrá que archivar el expediente.

Los abogados del dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Salcedo y Thiaggo Marrero, informaron que esa solicitud fue hecha el 25 de septiembre y que se reunieron el pasado 10 de noviembre con la directora de la procuraduría, Laura Guerreo Pelletier, con la promesa de qué la institución le entregaría los elementos acusatorios en contra de su cliente, con total transparencia, para así tener una base frente a los cargos judiciales.

Señalaron que como no le han entregado las acusaciones, tienen la obligación de archivar la investigación en su contra, conforme lo dispone el artículo 281 del Código Procesal Penal

Indicaron que este miércoles, Bautista García solicitó la entrega de la documentación al juez de la instrucción de la jurisdicción privilegiada, Francisco Ortega Polanco.

Consideran que al no dar a conocer las pruebas se violan los artículos 95, 290 y 291 de este código dominicano, que dice: “Todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicación de una medida de coerción derecho a obtener las pruebas existentes, porque no puede haber para el investigado secreto ni total ni parcial en relación con las actuaciones que realiza el Ministerio Público y porque si bien el procedimiento preparatorio, en la fase en que está el proceso ahora, no es público para los terceros, esto no aplica para las partes, las que pueden examinar todas las pruebas y actuaciones directamente o por medio de sus representantes”.

A Bautista García le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica