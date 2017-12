Dictan un año de prisión preventiva a implicados en muerte de Rosairy

Florentino Duran y Juan Bautista Rodríguez

Higüey, La Altagracia

La jueza de Instrucción de la provincia La Altagracia, Francis Reyes Diloné, dictó un año de prisión preventiva a los implicados en la muerte y violación de la niña Rosairy Maite Gil Rivera, de 11 años.

La magistrada acogió el pedido del Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto Denny Guerrero, en contra de los imputados Santos Cedano, acusado de ser el autor material, y de Miguel Ángel Espiritusanto, quienes cumplirán la prisión en la cárcel de Anamuya.

“Miguel no tiene nada que ver con la muerte de la niña. Yo le dije que me habían dado 5mil pesos para deshacérseme de ese cuerpo, que me ayude a guardarlo”, expresó “El Mecánico", declarándose culpable y desligando a Núñez del hecho.

Sin embargo Miguel Núñez también fue señalado culpable ya que conociendo el paradero del cuerpo sin vida, se unió a la búsqueda de la niña junto a la familia.

En la audiencia, donde se llevó a cabo el proceso, estuvo presente el senador de la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro.

El cuerpo en descomposición de la menor fue encontrado el 04 de este mes detrás de la estación policial de La Otra Banda.