Los familiares de joven degollada culpan a novio

Santiago de la Cruz / Ricardo Santana

Santo Domingo

Cuando los familiares de Steisy Cordero Cruz, la joven de 20 años que fue hallada muerta la mañana de ayer en unos matorrales en Los Alcarrizos confirmaron que el cuerpo sin vida enviado a la unidad del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) que funciona en el hospital Marcelino Vélez, era el de su familiar, no pudieron mantenerse de pie.

Familiares llegaron al Marcelino Vélez, en Herrera, antes de que el cadáver fuera enviado a ese lugar. Ya tenían la información sobre la muerte de su pariente, pero no habían visto su cuerpo sin vida.

Antes de confirmar que el cadáver era el de Cordero Cruz, todos se veían nerviosos, pero guardaban la esperanza de que no fuera ella, hasta que a las 12:30 del día de ayer llegó la ambulancia con su cadáver, envuelto en una sábana manchada de sangre, y cuando le permitieron confirmar su identidad, el llanto no paró. Yajaira Cruz, una de las tías de Steisy, se desmayó.

El dolor era imposible de ocultar. Los gritos de los familiares de Steisy, quien deja en la orfandad un niño de seis años, se esparcieron por todo el hospital Marcelino Vélez, lo que provocó que muchos curiosos se acercaran.

La noche del domingo, la joven Steisy se iba a acostar cuando supuestamente recibió la llamada de su pareja, con quien según el vocero de la Policía, coronel Frank Durán, ella salió de su casa.

La Policía, ni los familiares de la joven revelaron el nombre del supuesto asesino, quien está preso.

“La desobediencia de los jóvenes es muy grande, porque si ya ella se iba a acostar, acuéstate, pero no, ella se arregló, se puso esa ropa y se fue”, contó Apolinar Castillo Cruz, tío materno de Steisy.

Sumergido en el dolor, dijo que “ella era una muchachita que se movía demasiado.

Yo había hablado con ella como tío mayor que soy, la había aconsejado y yo, como hombre cristiano, la llevaba a la iglesia, pero no se me tranquilizó”.

Expresó que, según escuchó, la pareja de su sobrina la maltrataba, pero no sabía hasta qué punto lo hacía.

Apolinar explicó que el niño de seis años no es hijo del hombre que supuestamente asesinó a Steisy, “sino que ella se había juntado con ese hombre hace como un año, y muchas personas le decían que no era bueno, pero imagínense, la juventud no escucha”.

En diciembre del año pasado fue cuando más mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, con un total de 12, en comparación a esa misma fecha en los últimos cinco años.

FEMINICIDIOS EN EL CIBAO SUBEN A 49

Con la muerte de una mujer el pasado viernes en Navarrete, de la provincia Santiago, por parte de su pareja sentimental, suman 49 los feminicidios ocurridos en Santiago y otras poblaciones del Cibao en once meses.

El viernes Gregorio Martínez Cabrera (Vidal), de 29 años, mató de un disparo en el tórax a su concubina Ana Hilda Santos Santos, de 35 años, el cual huyó, pero ayer fue apresado por la Policía en el sector los Amaceyes, de las Matas de Santa Cruz, de la provincia de Monte Cristi.