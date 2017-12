Aún sin rastros de Rosa María Mora tensión

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

“Hemos andado a pie, en bicicleta, motor y en vehículos... la capital entera, buscando a mi esposa y nada. Incluso mi hijo mayor salió hoy (domingo) para el sur a explorar y difundir con afiches la fotografía de ella. Es muy difícil la situación que estamos pasando”.

Sentado en un sofá en la galería de su casa, en el ensanche Honduras, de esta capital, el señor Práxedes Alcántara narra la amarga situación que está viviendo su familia desde que en la madrugada del pasado 23 de noviembre, su esposa Rosa María Mora Contreras, salió hacia una iglesia de la cercanía, y desapareció, “sin dejar rastro”.

“Mañana (lunes), mi hija viajará hacia el norte para llegar hasta La Vega, porque nosotros vivíamos allá”, agregó el esposo, que en todo momento ha mantenido la esperanza de que Rosa María esté viva “aunque podría estar desmejorada de salud”.

Igual opinión tienen sus hijos, que piden a la población que si ven una mujer con esas características, “en estado de indigencia”, favor avisar.

Paola Alcántara, una de sus hijas, que participó en la entrevista, explicó que su madre, que tiene 65 años de edad, no padece Alzheimer, como se ha dado a conocer anteriormente.

A la mujer le fue diagnosticado hace unos meses una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad en la cual los anticuerpos están dirigidos contra la glándula tiroides y provocan una inflamación crónica.

Esa enfermedad tiene entre sus consecuencias la depresión, pero según Alcántara, al momento de la desaparición, Rosa María estaba medicada, y por eso su desaparición los tiene más preocupados.

¿Cómo desapareció?

Ella salió cerca de las cuatro y cinco de la madrugada para la iglesia y con ropas de hacer ejercicios por la cercanía, como era su costumbre, porque tenía la intención que después de terminada la ceremonia salir a caminar con sus amigas, explicó el señor Alcántara.

Dijo que en la mañana la señora del servicio refirió que ella no había llegado, y cuando fue a la iglesia no solo no la encontró allá, sino que le explicaron que la actividad a la que iría ese día, se suspendió.

Desde ese día dieron la voz de alerta a las autoridades e iniciaron una intensa búsqueda que los han llevado a lugares como Los Guaricanos, Los Alcarrizos, El Millón, Piantini, Boca Chica, Herrera, entre otras.

Dicen que aunque la Policía les ha dicho que están investigando no les han pasado ninguna información a ellos, lo que aumenta su desesperación.

Es por eso que por su cuenta han hecho sus acciones

“Pedimos a la Primera Dama, que sabemos que tiene un programa para recoger a los indigentes por las calles, que nos ayude con el caso. Porque tal vez esté por ahí en estado de indigencia”, piden los familiares.

“Desde el primer día pusimos la denuncia en la Policía, pero no hemos recibido ninguna respuesta”, dijo el señor Alcántara, quien narró que esta familia es oriunda de Bánica, provincia Elías Piña y tiene tres hijos, dos hembras y un varón.

“Creemos que se extravió, pero ella estaba recuperada de salud, aunque bajo tratamiento”, dijo.

Según la descripción de sus familiares, la dama salió de su casa con una camisa blanca, un abrigo, un pantalón de deportes y tenis.

La dama salió de su residencia ubicada en la calle José Cecilio del Valle esquina Rafael Mieses, en el sector Honduras, próximo al Plan Piloto, hacia la iglesia Cristo Salvador.

Sus familiares piden a quien la vea, no sólo comunicarse con ellos, sino que también la retengan hasta tanto un familiar o autoridad pueda tener contacto con ella.

Quien vea a Rosa María Mora, puede ponerse en contacto con los teléfonos: 809-889-2112 y 809 377-7832.