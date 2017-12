Defensora del Pueblo rechaza pretensiones de nieto Trujillo

Wanda Méndez

Santo Domingo

La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, dijo ayer que el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, Ramfis Domínguez Trujillo, no puede ser candidato a la Presidencia de la República Dominicana porque le está prohibido por ley.

Sostuvo que la ley 5880, del 3 de mayo de 1962, que prohíbe a cualquier persona que alabe o exalte a los Trujillo o a su régimen tiránico, establece claramente que nada que rememore esa época está permitido, salvo lo que los historiadores escriban.

Empero, puntualizó que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) determinar si acepta la inscripción de esa candidatura. Pero, enfatizó que si le llaman para consultarla, expresará la opinión que tiene, de que el nieto de Trujillo no puede ser candidato porque la ley no lo permite.

“Él quiere postularse, nosotros los dominicanos decimos que no; no porque sea nieto ni viznieto, sino porque hay una ley vigente, que no permite siquiera que se entonen los cantos y alabanzas a ese nefasto régimen”, señaló la defensora del pueblo.

Sostuvo que en el país hay muchos hombres y mujeres que pueden aspirar a la Presidencia. Instó a los dominicanos a estudiar la ley, para que sepan todo lo que está prohibido en el país sobre el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó el país durante 31 años (1930-1961).

“Busquen la ley que señala todo lo que está prohibido en el país que recuerde a ese régimen oprobioso, malsano, de masacre, de mordaza, que impuso el régimen de su abuelo”, planteó.

Reiteró que esa norma legal está vigente y todos deben respetarla. Expuso que para poder aspirar, el nieto de Trujillo tiene que buscar que a esa ley la deroguen.