Se cumple entrega de laptops a estudiantes

Katheryn Luna

Santo Domingo

La carga de buscar diariamente recursos para que sus hijos acudan a centros de internet a realizar tareas se ha aliviado para Matilde Heredia. Sus hijos, a partir de hoy, cuentan con una laptop para ayudar a su aprendizaje dentro y fuera de las aulas.

“Esto es una buena ayuda; tenía que buscar dinero diario porque no tenían computadora en la casa”, dijo, mientras hacía la fila para firmar la carta de compromiso del estudiante y la familia, dispuesto por el Ministerio de Educación, para recibir el dispositivo.

Igual que Heredia, cientos de padres y estudiantes hacían fila ayer en el politécnico Francisco Alberto Caamaño, en Villa Mella, de Santo Domingo Norte, donde el presidente Danilo Medina lanzó el programa República Digital Educación, e hizo entrega de varias computadoras portátiles.

Las áreas verdes de la escuela estaban llenas de estudiantes probando sus computadoras, que al encender presentan sus nombres en la pantalla y les dan la bienvenida a la República Digital.

“Nosotros nos sentimos muy bien, porque muchos no teníamos computadoras en la casa”, dijo Raisa Araujo, estudiante de segundo de bachillerato.

Aunque algunos padres expresaban incomodidad por el tiempo del proceso, otros agradecían la iniciativa que brinda una herramienta útil para el aprendizaje de sus hijos.

Acceso a internet

La escuela cuenta con internet, por lo que los estudiantes y profesores tendrán acceso en sus computadoras tanto en las aulas como en las áreas de recreo.

Dentro de las aulas también hay pantallas planas de 52 pulgadas y computadoras para los docentes, como parte del programa que contempla una plataforma de servicios educativos en línea.

Ni prestar alquilar o vender

Los estudiantes al recibir la laptop firmaron una carta compromiso en donde se responsabilizan por el cuidado del dispositivo digital y participar de manera activa en clase. Asimismo, el documento les indica que no pueden prestar, alquilar o vender el equipo, de lo contrario, advierte que habrá consecuencias. Es responsabilidad del estudiante utilizar el dispositivo de forma segura, no accediendo a páginas o recursos no educativos, no cometer ciberacoso, difamación, injuria u otros.