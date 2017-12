PN le entrega 200 bonos de RD$300,000 a agentes deberes

Santiago Benjamín de la Cruz

La felicidad estaba presente en cada uno de los doscientos agentes de la Policía Nacional que no tenían vivienda, y ayer recibieron un bono de RD$300,000 para el inicial de su primer apartamento.

A los beneficiados se les hacía imposible poder contener las lágrimas al ver hacerse realidad uno de sus sueños después de tener años formando parte del cuerpo del orden.

La segundo teniente de la Policía, Lucrecia Yolanda Muñoz de Martínez, quien es comandante del destacamento de Pizarrete, Baní, fue una de las afortunadas en ser seleccionada en el sorteo donde participaron más de 900 policías para recibir el bono, y manifestó que tiene 19 años formando parte del cuerpo del orden y no había podido tener una casa propia.

“Yo no tenía vivienda y con este bono me siento bien. Yo nunca he tenido casa, y por eso estoy muy emocionada”, expresó.

Contó que en 1984 ingresó a la Policía para hacer favores y después la pusieron a pasar centro, y por su buen trabajo inició de manera formal. “En 1984 fueron a mi casa, porque el que comandaba la Policía en Pizarrete, Baní, era amigo de mi papá, entonces le pidió que me diera el permiso para ir al destacamento para revisar a las mujeres, de ahí hice el trabajo bien, me entrenaron y me quedé”, contó con lágrimas en sus ojos. Precisó que le “agradezco grandemente a la Policía que me dio este bono para tener mi casa, porque ahora con más amor y más fe haré mi trabajo”.

Asimismo, la segundo teniente de la Policía, que se desempeña en la subdirección de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, Marcia Valdez, quien fue otra de las beneficiadas, dijo que se siente muy bien y que vivía en una casa prestada con sus cinco hijos.

UN BONO PROCEDENTE DEL FONDO DE PENSIONES

El general Claudio Peguero Castillo, director de Planificación y Desarrollo, explicó que el bono fue sacado del plan de fondo solidario que tiene la Policía, donde le descuentan mensualmente a los agentes y suma 60 millones al año. “Cuando los afortunados en el sorteo hagan el proceso y les entreguen su vivienda, cada miembro comienza a pagar su cuota que será descontada por nómina y se le pagará directamente a la institución financiera”, indicó Peguero. Dijo que si un miembro de la Policía decide salir de la institución, tiene la responsabilidad de cumplir con el pago.