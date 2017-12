Nieto de Trujillo dice no se calzará botas de su abuelo

Dalton Herrera

Santo Domingo

Ramfis Domínguez Trujillo, el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, anunció ayer su candidatura presidencial con miras a las elecciones del año 2020 bajo el eslogan: “Mano dura sin dictadura”.

Ante decenas de seguidores que vitoreaban a coro: “¡Ramfis avanza, el verde es esperanza!” y “¡El 20, el 20’, Ramfis es Presidente!”; el nieto del tirano que gobernó República Dominicana durante 31 años, indicó que no le preocupa la dictadura de hace 60 años, sino la que padece actualmente el pueblo dominicano.

“Yo no vengo a ponerme las botas de mi abuelo, y lo digo parafraseando el discurso de Joaquín Balaguer. Yo no soy responsable de los vicios del gobierno de mi abuelo porque yo no había nacido, por tanto, no se me puede juzgar por esos hechos”, expresó el nieto del dictador durante una actividad celebrada en el Hotel Weston de la capital.

Según el fundador del Partido Esperanza Democrática (PED), la ley no le prohíbe que su entidad política se presente a las elecciones, debido a que en ningún momento se está exaltando la figura de su abuelo.

Domínguez Trujillo presentó un programa de diez puntos que implementaría de ser elegido Presidente de la República para las elecciones en mayo de 2020.

Entre los mandamientos políticos de su candidatura están la de cero tolerancia a la corrupción, la seguridad como derecho fundamental, el rechazo a la hipoteca del país, la educación, la soberanía y la nacionalidad, los recursos naturales, la solución a la energía eléctrica, una justicia de verdad, un desarrollo económico para todos y una preservación de la dominicanidad, a toda costa. Además, dijo estar en contra del aborto de manera categórica y denunció la imposición de una agenda internacional sobre República Dominicana.

Incidentes

En 2010, Domínguez Trujillo fue mandado a sacar del Congreso Nacional, luego de que representantes de organizaciones antitrujillistas argumentaran que su presencia en el salón Hugo Tolentino Dipp representaba una provocación.

Domínguez Trujillo es hijo de Angelita Trujillo, la reina de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre en 1955, identificada por historiadores como la hija predilecta del tirano que, desde 1930 hasta 1961 dirigió el país a sangre y fuego.

Sus apariciones en el país tienen cierta frecuencia y han tenido el objetivo de defender las que considera como bondades o puntos positivos de los 31 años de la tiranía de Rafael Trujillo.

Siempre ha reiterado que tan solo lleva el apellido de su abuelo y no puede cargar con las cosas malas de la dictadura.