Defensa investiga a coroneles y otros oficiales por decomiso de drogas en La Romana

Santo Domingo

El ministerio de Defensa de República Dominicana admitió esta tarde que se investigan a dos coroneles del país por el decomiso en el aeropuerto de La Romana de un alijo de narcóticos.

“Se está llevando el debido proceso en la investigación. Las fuerzas Armadas no va a empañar su reputación ni va a encubrir a ningún oficial, sin importar el rango que tenga ni la institución a la que pertenezca”, dijo Rubén Darío Paulino Sem, ministro de Defensa.

Paulino Sem dijo que la premisa que tienen es que el alijo de drogas llegó al país, no que iba a salir. Explicó que se tenía días detrás de la investigación hasta que se concretó el lunes.

“Las Fuerzas Armadas no va a encubrir a ningún oficial. No importa el rango que tenga, no importa la institución a la que pertenezca, si el oficial violó nuestro reglamento será separado de nuestras filas y si violó las leyes dominicanas… Se están haciendo las coordinaciones de lugar para que a través de la Procuraduría General de la República hacer el sometimineto correspndiente”, dijo el ministro

Tan pronto concluyan investigaciones las autoridades han prometido que las darán a conocer y adelantaron que están en contacto con la Procuraduría General de la República para hacer el sometimiento a la justicia de las personas involucradas, de las que no quisieron dar nombres.