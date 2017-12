Mujer que pide ayuda para retornar a británico a su país recomienda a las jóvenes no chatear

Santo Domingo

La mujer cuyo video se hizo viral por pedir ayuda en las redes sociales para retornar a su país a un ciudadano británico que había conocido por internet, llama a otras jóvenes a “mirarse en mi espejo” y no dejarse engañar.

Wilfa Soto dice que es madre de cuatro hijas, vive “arrimada” en una casa con las dos más pequeñas, donde no le puede dar alojamiento al extranjero que solo vino al país un boleto de llegada y sin dinero ni para pagar el transporte del aeropuerto a la casa.

En otro video publicado en Facebook por Dominicanamente, Soto pide que no la juzguen, ya que en seis meses chateando con el británico este le decía que tenía intención de ayudarla a criar a sus dos hijas más pequeñas, lo que para ella era favorable porque, según afirma en la grabación, no tiene trabajo fijo y es una mujer con una discapacidad de la que no dio detalles.

Reitera que por sus condiciones económicas no puede dejar al extranjero viviendo con ella, ya que es maltratada verbalmente en la casa donde vive, y él representa una carga adicional.

“Esto es para muchas jóvenes, para muchas mujeres, que cojan mi ejemplo, que no chateen, eso fue un tropezón que me di y creo que no vuelvo a darlo más”, dice la mujer.

Enfatiza en que muchos hombres solo buscan mujeres en las redes sociales para que ellas los mantengan, como ocurre con ella, que tiene que compartir la comida de sus hijas con el británico.