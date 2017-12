Tema de las primarias caldea legisladores PLD

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

El tema de las primarias abiertas o cerradas desató ayer un avispero en el Congreso Nacional entre legisladores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que tienen posiciones contrarias.

El diputado Juan Carlos Quiñones acusó a la mayoría de los senadores del PLD de apoyar el método de primarias abiertas y simultáneas por el “sobrecito”.

Quiñones también aseguró que los juristas que han manifestado que las primarias abiertas no son contrarias a la Constitución fueron comprados.

En repuesta, el senador Rafael Calderón lo enfrentó diciendo que esas declaraciones son desconsideradas.

El senador Julio César Valentín sostuvo que el tema de primarias no debe ser un asunto que divida al PLD, por lo que “los más aconsejable es el buen juicio, buscar un punto de acuerdo con el tema de las primarias”.

Mientras que los abogados constitucionalistas Eric Raful, José Eliseo Almánzar y José Alejandro Ayuso consideraron que ante la debilidad institucional de los partidos y la desmotivación ciudadana de participar en actividades políticas, se impone el establecimiento del mecanismo de elecciones mediante primarias abiertas simultáneas.

“Búsquenlos como embajadores, como abogados cobrando grandes contratos en el Estado dominicano, cobrando en dólares en el Estado dominicano”, manifestó Quiñones sobre quienes apoyan las primarias abiertas.

El diputado de Puerto Plata afirmó que la base del PLD está en contra de las primarias abiertas, y el que no lo está es porque está atrás del “sobrecito”.

En tanto que el presidente de la comisión bicameral que estudia los proyectos de leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas, y de Régimen Electoral, el senador Arístides Victoria Yeb, informó que esa comisión trabaja para darle al país la referida normativa.

Negó que “estén mareando” para no aprobar la Ley de Partidos, como sostuvo en la víspera el vocero del bloque reformista, Máximo Castro Silverio.

Mientras que la diputada Miriam Cabral, miembro del Comité Político, destacó que a lo interno del PLD cada quien tiene posición distintas sobre las primarias y por eso se designó una comisión.

“Hay un plazo de discusión para saber si es constitucional o no, y todo lo que se diga de forma contraria es un chantaje, hay que esperar ese informe”, agregó.

El senador por Santiago fue enfático al decir “si el PLD no se pone de acuerdo el Congreso Nacional no tiene por qué esperar toda la vida a que el PLD se ponga de acuerdo, no tiene por qué esperarlo toda la vida o nos ponemos de Acuerdo con la Ley de Partidos y primarias, claro está esto no debe dividir al PLD porque sabemos buscar soluciones a los problemas”.

Valentín entiende que “se han tardado bastante a lo interno para tomar una decisión sobre las primarias reiterando, el PLD tiene en práctica paralización en el tema al Congreso Nacional”, ofreció sus declaraciones antes de entrar a la reunión de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de Partidos y de Régimen Electoral, donde se debate ampliamente este lunes el voto electrónico y las primarias.

SE AVIVA EL TEMA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

El debate en el seno del partido de gobierno se ha profundizado en las últimos días y este lunes tomó otra dimensión cuando el expresidente Leonel Fernández, quien además es presidente del PLD, planteó en un artículo publicado en el LISTÍN DIARIO que las primarias abiertas y simultáneas son inconstitucionales.

Fernández citó la Constitución del 2010 y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que las prohibió. Los seguidores del presidente Danilo Medina, en cambio, defienden el sistema de primarias abiertas y sotienen que garantizan una mayor participación de la ciudadanína.