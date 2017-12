Miguel Vargas es reelecto como presidente del PRD por cuatro años

Wanda Méndez

Santo Domingo

Durante la XXXIV Convención Extraordinaria Dr. Pedro Franco Badía, que lo reeligió como presidente del Partido Revolucionario (PRD) por cuatro años, Miguel Vargas Maldonado dijo que visitarán casa por casa a las familias dominicanas para presentar las propuestas de candidaturas de esa organización a cargos electivos para las elecciones del 2020, a fin de que cuando se inicie el proceso electoral puedan presentar a los mejores candidatos.

Afirmó que el PRD será la mejor opción de poder para las próximas elecciones. Sostuvo que los esfuerzos ahora van dirigidos a fortalecer las estructuras internas y a captar nuevos miembros.

“En nuestras manos está hacer que el PRD crezca, avance y se fortalezca”, expresó, momentos después de ser juramentado para continuar dirigiendo la organización.

Al valorar las decisiones que adoptó la Convención, especialmente con la reforma de sus estatutos, Vargas Maldonado señaló que el PRD se agrupará alrededor de los recintos y colegios electorales, con lo cual asegura que obtendrá un gran caudal de votos en las elecciones del 2020.

Precisó que cada miembro del Comité Ejecutivo Nacional deberá conformar un comité en su colegio electoral.

Enfatizó que de esa medida depende que se ponga al partido en condiciones de ganar los comicios “Me comprometo ante ustedes y ante el país a hacer los mejores esfuerzos para que el PRD retome el sitial como el partido de la esperanza a nivel nacional”, manifestó Vargas Maldonado.

Resaltó la aprobación en la convención de la paridad de género y que se otorgue una cuota para la juventud. Vargas Maldonado es el ministro de Relaciones Exteriores del país, mediante una alianza con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2016.

Nuevas autoridades

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) escogió y proclamó ayer a sus autoridades nacionales para el período 2017-2021, aprobó un proyecto de reforma de sus estatutos y varias resoluciones que fueron adoptadas por el Comité Ejecutivo Nacional el 19 de noviembre.

Las decisiones fueron aprobadas durante la XXXIV Convención Extraordinaria de ese partido, que contó con la asistencia de 5,325 delegados, correspondiente a 88.75% de la matricula de 6,000 que fueron convocados.

El actual presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, fue reelecto por cuatro años más.

La convención proclamó a Peggy Cabral, la viuda del extinto líder de la organización, José Francisco Peña Gómez, como presidenta en funciones; a Francisco Antonio Peña Guaba (Tony), como secretario general; a Rafael-Fiquito- Vásquez, secretario nacional de organización; Neney Cabrera, presidente ejecutivo, y Yunior de los Santos, como vicepresidente. A propuesta del presidente del PRD fue escogido Rafael Suberví Bonilla para dirigir ese partido en el Distrito Nacional. Los dirigentes fueron juramentados de inmediato por Rafael Suberví Bonilla y Juan Carlos Guerra, quienes dirigieron los trabajos de la convención que se realizó en el Centro Olímpico.

Durante la convención, se presentaron otras propuestas para la designación en otros cargos internos, pero no fueron conocidas debido a que la convención no tenía calidad para ello, porque no había sido convocada para esos fines, según aclaró Guerra.

Reforma de los estatutos.

En la convención extraordinaria fue aprobado un proyecto de reforma de los estatutos, que incluyó la introducción de la paridad de género en la declaración de principios y la creación de las secretarías nacionales de la juventud y de la mujer, y de asuntos profesionales y técnicos.

Además, se crearon los departamentos de análisis y estrategia, de contingencia electoral y de investigación comunicacional, adscritos a la Secretaría Nacional de Modernización.

También se modificaron los Estatutos en sus artículos 81 al 131 para adecuar la nueva estructura orgánica del PRD en base a los recintos y colegios electorales establecidos por la Junta Central Electoral, según los resultados del Seminario-Taller realizado el 29 de julio por la Secretaria Nacional de Organización.

Fueron modificados igualmente los artículos 21, 24 y 172 sobre las atribuciones de la Convención Nacional Extraordinaria y la composición de su estructura.

En ese sentido, se facultó a la Convención Nacional Extraordinaria para que elija y luego proclame el candidato a la Presidencia de la República y a las autoridades nacionales del partido, con el voto de la mayoría de los delegados.

Resoluciones

La Convención aprobó una resolución para establecer que a partir del 2018 los perredeístas empezarán a identificar las figuras que deberán ser presentadas como candidatos a cargos municipales y congresuales para las elecciones del 2020. También aprobó una resolución que reconoció los aportes del fallecido expresidente de esa organización, Hatuey De Camps Jiménez, a favor de la democracia dominicana y el fortalecimiento del PRD.

De Camps Jiménez renunció del PRD y formó el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

UN ESCENARIO LLENO DE MOMENTOS EMOTIVOS

A las 10:44 fue verificado el quórum que fue validado por dos abogados notarios.

Los trabajos de la convención del PRD, que fue realizada en el pabellón de Volibol del Centro Olímpico, iniciaron formalmente a las 11:00 de la mañana, luego de la entonación de las notas del himno nacional, y del himno del partido blanco. Se rindió homenaje al extinto líder de la organización, José Francisco Peña Gómez.

Peggy Cabral pronunció las palabras de apertura. Luego Juan Santiago propuso a Suberví Bonilla y a Juan Carlos Guerra para presidir la convención, lo cual fue aprobado. Virgilio Bello Rosa presentó el proyecto de reforma estatutaria.

Concluyó a las 11:45 con el discurso de Miguel Vargas Maldonado.