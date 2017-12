En 2017 se han registrado 91 feminicidios

Santiago Benjamín de la Cruz

En los últimos años los feminicidios se han convertido en una de las principales causas de muertes de mujeres en el país, y este año no fue la excepción, a pesar de las campañas que se han realizado desde el Gobierno.

La ocurrencia de feminicidios mantiene alarmado a todo un país que de forma reiterada se preguntan ¿qué está pasando? Este año se caracterizó por los feminicidios- suicidios, donde la pareja o expareja de la mujer después de cometer el crimen se quitaba la vida, sin importarle los niños que quedarían en orfandad por su errada decisión y el dolor no solo de los familiares de las víctimas, sino de toda una nación que siente que cada mujer asesinada es parte de sus parientes.

En lo que va de este año se han contabilizado al menos 91 feminicidios en toda República Dominicana.

Mujeres que son asesinadas sin importar su edad ni ninguna otra condición.

La forma cruel con la que hombres han asesinado a sus parejas o exparejas se torna cada vez más difícil de asimilar. Se han registrado casos en los que el victimario le arrebata la vida a la mujer y a cualquier persona que intente intervenir.

También delante de niños.

Las órdenes de alejamiento puestas por mujeres a sus parejas o exparejas no han sido un impedimento para que hombres llenos de ira, acaben con la vida de una mujer.

En este año han sido constantes los casos de mujeres que fueron asesinadas que habían puesto una orden de alejamiento contra su agresor.

En muchos de los casos, cuando se busca en los archivos de la fiscalía, existe una orden de alejamiento solicitada por la víctima, que no impidió que la mataran.

Algunos religiosos han catalogado de “epidemia” los feminicidios, que hasta llegan a atribuir a que “el diablo está suelto”, y quizás podrían tener razón, pues de acuerdo con algunos testimonios de hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas, se arrepienten y se excusan bajo el pretexto de “no sé lo que me pasó”.

Propuestas del Listín Diario

Durante varios años LISTÍN DIARIO ha desarrollado varias campañas y ha hecho propuestas para concientizar a los hombres y evitar los feminicidios, y este año no fue la excepción.

LISTÍN DIARIO propuso que sean utilizados dispositivos modernos como los botones de pánico y los grilletes electrónicos de geolocalización, como suplementos de auxilio en la batalla contra los feminicidios.

Indica que en otros países el Estado pone a disposición de las mujeres amenazadas o ya agredidas un teléfono que posee un botón de pánico, que se pulsa ante un peligro inminente de abuso y que alerta de inmediato a un centro de control para acudir en auxilio de la mujer sin pérdida de tiempo.

También existe tecnología para colocar grilletes o brazaletes electrónicos a los hombres denunciados como abusadores o sospechosos de agredir y llegar hasta el feminicidio, para hacer valer las órdenes judiciales de alejamiento, lo que generalmente no se cumple.

Inmediatamente, el Ministerio de la Mujer y la Fundación Vida sin Violencia valoraron como positiva la propuesta que hizo este diario, pero hasta el momento no ha sido implementada por las autoridades.



Último feminicidio. La última mujer asesinada fue Any Mojica, en Boca Chica, a quien su pareja acuchilló frente a dos de sus hijos.

Planes sin resultados

Sensibilizar a los hombres para que respeten a las mujeres y no tomen la decisión de quitarles la vida aunque pase cualquier eventualidad, ha sido el objetivo de al menos diez campañas contra la violencia de género que ha puesto en marcha el gobierno desde noviembre de 2008, sin que tengan resultados para disminuir los feminicidios.

Algunos de los planes lanzados por el Gobierno son “Vivamos en paz de igual a igual”, en el 2008, por la entonces Secretaría de la Mujer; “Que el Lazo Blanco Identifique tu Apoyo a la no Violencia contra la Mujer”, en el 2011, por el Ministerio de Educación; “Promesa de Hombre”, en 2012, por la Procuraduría General de la República.

También “Si me quieres, no me dañes”, en el 2015, lanzada por el Despacho de la Primera Dama, siendo el último plan lanzado por la Procuraduría General de la República en noviembre de este año, que contiene 22 medidas concretas para disminuir los feminicidios y otros actos de violencia contra la mujer.

Feminicidios este año

Este año inició sangriento, pues el mismo primero de enero de este 2017 un hombre mató a su mujer a palos y se suicidó ahorcándose en Hato Mayor.

La víctima fue identificada como Carmen Martínez, 42 años, y su asesino Jesús María de la Cruz Carmona, de 48, oriundo de Hato Mayor del Rey. La mató en la residencia que compartían desde hacía varios años.

En medio de una discusión el hombre le entró a palos y piedras a la mujer, provocándole golpes diversos en el cráneo, tórax y cuello, para luego quitarse la vida colgándose con una soga de nylon que ató a un árbol.

El nueve de enero, en Santo Domingo Este, un hombre que había llegado del extranjero, mató de un balazo a su compañera en el sector conocido como el Parque del Este, en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como María del Carmen Lara, de 42 años, y el victimario José Antonio Marte Cabrera.

María del Carmen Lara residía en el sector con dos hijas, mellizas, pero en el momento en que ocurrió el crimen no estaban en el apartamento.

El 10 de enero, en Andrés, Boca Chica, una joven fue asesinada y dejado su cuerpo encerrado en el interior de una cafetería.

Las autoridades se dieron cuenta del crimen luego de que el matador diera aviso a la madre de él para indicarle que había asesinado a su novia y dejado el cuerpo en la cafetería ubicada en la calle K, esquina G, de Andrés Boca Chica.

Emely

EL FEMINICIDIO QUE MÁS CONMOVIÓ A LA SOCIEDAD DOMINICANA fue el asesinato de la adolecente Emely Peguero, de 16 años, quien estaba embarazada y fue asesinada por su novio Marlon Martínez, en un hecho en el que otras personas están involucradas, incluida la madre de éste, Marlin Martínez. Durante la desaparición de Emely, Marlon Martínez y su madre, Marlin Martínez, hicieron una rueda de prensa en la que se desvinculaban del caso, pero llamó la atención cómo Marlin hablaba en pasado de la menor.

Por la desaparición de la menor, en Cenoví, pueblo ubicado al nordeste del país, en la provincia Duarte, se realizaron diversas manifestaciones para que las autoridades dieran con su paradero. Una de ellas fue la consigna “Todas somos Emily”, que se difundió por la redes sociales.

Se trató de un movimiento promovido por la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer y demás instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres.

La joven de 16 años fue reportada por sus familiares como desaparecida desde el miércoles 23 de agosto y su cuerpo sin vida fue hallado el 31 de agosto en estado de descomposición y degollada, en un saco dentro de una maleta. Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las causas preliminares de la muerte de Emely Peguero fueron hemorragia interna del útero por aborto inducido y golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo.