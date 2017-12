Presentan movimiento Tricolor para "defender la soberanía"

Katheryn Luna

Santo Domingo

Con el objetivo de defender los derechos de la nación, diversos partidos políticos se unieron ayer para proclamar el Movimiento Tricolor por la Soberanía Nacional, ante lo que consideran “la peligrosa crisis de Haití y su impacto en la República Dominicana”.

El movimiento fue lanzado en un acto en el Club Mauricio Báez, donde dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Demócrata Institucional (PDI), Fuerza Nacional Progresista (FNP), entre otras organizaciones, plasmaron sus fundamentos en 13 páginas centradas en que la soberanía, la identidad nacional y la integridad territorial se encuentran amenazadas por la profunda inestabilidad haitiana.

El presidente del PRSC, Federico Augusto Antún Batlle (Quique), dijo que la corriente se trata de un sentimiento nacional, porque se está perdiendo la Patria y creando las condiciones para doblegar la voluntad del pueblo.

“No es que no permitamos que vengan los extranjeros y vivan con nosotros, pero no sobre la base de destruir nuestra nación, eso no puede ser”, apuntó Consideró que como en todas partes del mundo se controla la migración, en el país se debe regular y crear las condiciones de seguridad para el ciudadano.

“No solamente hablamos de los haitianos, hay que regular la migración, crear las condiciones de seguridad para el ciudadano dominicano” dijo.

DEPLORA CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN EL PAÍS

Federico Antún Batlle consideró que existe inequidad en República Dominicana, donde la concentración de la riqueza está en un grupo reducido de la población y la pobreza se expande. “No podemos cargar con más pobreza”, añadió.

Dijo que al país se le fue le fue de las manos el tema migratorio y otros como la salud. En el lanzamiento estuvieron presentes el presidente del PDI, Ismael Reyes; dirigente del FNP, Pelegrín Castillo; del PQDC, Elías Wessin Chávez, de Pronación, Manuel Coradin, entre otros. Mientras, Pelegrin Castillo dijo que no se busca la confrontación con el pueblo haitiano, que ha sido víctima de la oligarquía y de su clase política incompetente y corrompida.