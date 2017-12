Leonel dice a dirigentes PLD en Puerto Plata que les espera un futuro de transformaciones en RD

Edgar Lantigua

Puerto Plata

El expresidente Leonel Fernández dijo en Puerto Plata, ante un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que hay un futuro que les espera para seguir realizando una labor de transformación en la República Dominicana.

Fernández se expresó en esos términos al encabezar un encuentro con dirigentes del PLD en la residencia del presidente provincial del PLD en Puerto Plata, Francis Vargas, acompañado de la exgobernadora Eridania Llibre, el diputado Juan Carlos Quinones, el excalde de Imbert, Valentín Hernández, y el senador de la provincia Valverde Manuel Guichardo y numerosos dirigentes locales.

“Por tanto hay un pasado de realizaciones y hay un futuro que espera por nosotros para que sigamos realizando una labor de transformación en la República Dominicana, y ahí somos enteramente optimistas de que contando con el apoyo de ustedes, sobre todo ahora que no estamos en el gobierno, cuando Francis Vargas no es el senador de la provincia, cuando Leonel Fernández no es el presidente de la República, ustedes han dicho presente, diciendo que quieren ser parte de ese equipo de trabajo para seguir transformando la República Dominicana”, dijo el expresidente.

Fernández indicó hoy más que nunca su presencia en esa localidad tiene un significado. “Ustedes no están aquí buscando un decreto que yo no les puedo dar, ustedes no están aquí buscando una designación que yo no les puedo ofrecer, ustedes están aquí porque tienen plena confianza de que entre todos, juntos, haremos una mejor República Dominicana”, dijo.

En el encuentro estuvieron presentes el diputado Juan Carlos Quinones, así como Valentín Hernández, presidente municipal del PLD en Imbert, Gerardo Vargas de Los Hidalgos; José Gómez, de Villa Isabela; Osvaldo Laguard de Guananico; Víctor Rosario, Altamira; Andrés Montilla, de Montellano y numerosos dirigentes de Sosúa, Altamira, Guananico, Montellano, y del municipio cabecera.

El anfitrión Francis Vargas valoró las grandes realizaciones de los gobiernos encabezados por Fernández a favor de Puerto Plata, así como la visión de gran estadista de éste, expresada en la presentación realizada en el Centro UASD Puerto Plata, con su iniciativa RD-2044.

Previo al encuentro con los dirigentes peledeistas, Fernández encabezó un encuentro con empresarios y profesionales en la residencia del ingeniero Edgar Martínez, con quienes compartió impresiones sobre su disertación de la noche anterior.

Posteriormente realizó una visita a los medios del circuito Musa donde fue recibido por su presidente Waldo Musa Hijo, y ejecutivos de ese medio y visitó en el sector de Padre Las Casas al dirigente peledeista Ramón García, quien producto de una enfermedad ha perdido la movilidad de sus piernas.