Policía investiga muerte joven en Sabana Perdida

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

La Policía Nacional informó que investiga las circunstancias en las que el pasado martes un raso del cuerpo del orden mató al agente Daniel Valdez, de 24 años.

“Estamos investigando ese caso, porque el agente dice que estaba debidamente uniformado. Él alega que lo hizo en defensa propia, pero el caso está en manos de los investigadores y estamos trabajando”, precisó ayer el vocero de la Policía, coronel Frank Durán.

Un primo de Valdez, quien había sostenido una pelea con el agente Rafael Antonio de la Rosa, acusado del asesinato, narró que su pariente trató de defenderlo en la pelea, y que el raso policial sacó su arma, lo persiguió y le propinó un disparo mortal.

Durán dijo que el raso presenta dos heridas de arma blanca, que alega le fueron propinadas por Valdez. La esposa de Daniel Valdez, quien era empleado del Listín Diario en el área de Servicios Generales, Yakeiry Hernández Amador, de 20 años, reveló que la hija de ambos, de tres años, vio cuando a su padre le dispararon y “se puso nerviosa”.

“Cuando la niña vio que a su padre le dispararon comenzó a llorar mucho. Mi esposo estaba tirado en el suelo y con la mirada me pedía ayuda, pero intenté ayudar y otro policía me apuntó con la pistola y me prohibió moverme”, declaró la viuda de Valdez, quien dijo que a su marido lo dejaron morir.

Expresó que después lo tiraron en una camioneta de la Policía y su esposo estaba vivo, y se retrasaron presuntamente para dejarlo morir.