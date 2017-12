Agente PN mata joven que intentó defender primo en Sabana Perdida

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

Daniel Valdez, un joven de 24 años que intentó defender a un primo suyo envuelto en una pelea con un policía el pasado martes, en Sabana Perdida, recibió un impacto de bala mortal por el agente que, según testigos del suceso, vestía de civil en ese momento.

“Yo había salido de una fiesta en Sabana Perdida y me iba para mi casa en un motor, junto a otras personas, y el motor se apagó por gasolina, entonces el policía, que estaba vestido de civil, comenzó a burlarse junto a otras personas que estaban con él y comenzamos a discutir y después nos fajamos”, contó el primo de Valdez, la víctima.

Expresó que la pelea continuó, pero que Daniel ya se había montado en un carro público, junto a su esposa y una hija de tres años, para irse a su casa, y cuando vio que a su primo de 17 años lo partieron, se desmontó para saber lo que estaba pasando, y en ese momento el raso Rafael Antonio de la Rosa, que de acuerdo a los presentes vestía de civil, sacó su arma para disparar.

“Cuando el policía saca la pistola, nosotros nos fuimos corriendo por lugares diferentes, pero el policía le cayó atrás a mi primo, y cuando lo alcanzó le dio un disparo cerca del pecho que le causó la muerte”, manifestó el primo de Daniel Valdez, quien trabajaba como ayudante de limpieza de la Gerencia de Servicios Generales del Listín Diario. El primo de Valdez dijo que al agente le habían dado una estocada por la espalda, pero que no fue ninguno de ellos, “porque el lío estaba demasiado grande”.

Aseguró que después que el policía mató a su primo, se fue a su casa, se puso su uniforme policial y se fue al hospital a curarse.

HIJA DEL JOVEN VIO TODO

La esposa de Daniel Valdez, Yakeiry Hernández Amador, de 20 años, quien no podía contener las lágrimas al recordar el suceso, reveló que la hija de tres años de ambos vio cuando a su padre le dispararon, y se puso nerviosa.

“Cuando la niña vio que a su padre le dispararon comenzó a llorar mucho. Mi esposo estaba tirado en el suelo y con la mirada me pedía ayuda, pero intenté ayudar, pero otro policía me apuntó con la pistola y me prohibió moverme”, afirmó la joven Hernández.

Expresó que después lo tiraron en una camioneta de la Policía y su esposo estaba vivo, y se retrasaron, presuntamente para dejarlo morir. “Cuando llegaron al hospital tampoco querían sacarlo de la guagua, hasta que llegó un amigo de él y lo sacó a la fuerza, pero murió minutos después”, declaró.