Dominicanos que llegan del extranjero se quejan por reducción de Gracia Navideña

Rafael Castro

Las Américas

Pasajeros que llegaron este jueves al país desde Estados Unidos y otras naciones por el aeropuerto internacional de Las Américas rechazaron la medida adoptada por la Dirección General de Aduanas (DGA) de reducir en un 50% el monto de la Gracia Navideña.

El Gobierno, a través de la DGA, anunció una reducción de US$ 1,500 el monto de la Gracia Navideña, que anteriormente era de US$ 3,000 para los pasajeros con seis meses o más que no hayan entrado al país. Estos pueden traer artículos y obsequios libres de impuestos a sus familiares que residen en el país con motivo de las navidades.

La medida, que establece un monto inferior al del pasado año, ha sido rechazada y condenada por algunos viajeros que argumentaron que cada año las autoridades de aduanas se la pone más difícil a los dominicanos que residen en el exterior y quieren venir en diciembre con algún tipo de presente para sus familiares y amistades.

Para estas navidades las autoridades aeroportuaria estiman que más de 350 mil pasajeros en su mayoría dominicanos ausentes vendrán de regreso a la República Dominicana a reencontrarse con sus familiares y amigos para disfrutar de las fiestas navideñas.

Ramón Mercedes y Rosa Lorenzo, una pareja de esposo dominicanos que vino de retorno después de ocho año que no visitaban el país, aseguraron que esa decisión que han tomado las autoridades desestimulará a los dominicanos a venir al país, en diciembre.

“Ustedes saben que los dominicanos que vivimos en New York, donde la situación económica está muy precaria, durante todo el año juntamos los chelitos y la ropita para traerla en diciembre a nuestro familiares que están también mal de situación aquí”, expreso Mercedes.

“Y ahora el gobierno reduce el monto de las facilidades navideñas, dique a solo US$ 1,500 en lugar de aumentarlo lo disminuye. Yo en realidad te dijo esto nosotros no entendemos”, declaró el criollo quien también llegó al país con dos de sus hijos menores.

Los pasajeros se quejan asimismo, de que los aeropuertos que anteriormente eran terminales de servicios han sido convertidos ahora en entidades recaudadoras por las actuales autoridades aduanales situación que afirman va en desmedro de los usuarios.

La señora Andrea Lugo Martínez, una viuda de 74 años que tiene que auxiliarse de un batón para dar los pasos y no caer, explicó que tiempos atrás existía más consideración y preocupación por los dominicanos que residen en el exterior.

Y otra cosa es, dijo, que después que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos la situación económica para los dominicanos e hispanos que vivimos allí es más difícil, porque no tenemos fuentes de empleos.

“Te explico que eso de la Gracia Navideña yo no la uso, siempre vengo antes de diciembre porque en eso días no se puede viajar con tanto movimiento de persona y tanta bulla en las calles y aquí en el mismo aeropuerto", argumentó.

A Manuel Sánchez Castillo, quien dijo que tiene 22 años que vive en Estados Unidos, la noticia sobre la reducción de la Gracia Navideña le cayó como una bomba de tiempo entre la comunidad dominicanos en New York.

Explicó que algunos familiares y amigos ya habían hecho planes de traer en navidad algunos artículos y regalos a sus familiares. Pero que ahora la situación ha cambiado con la noticia de que solo aplicarán un monto de 1,500 dólares solamente como Gracia Navideña.

Durante el periodo navideño tradicionalmente los dominicanos ausentes vienen cargados de artículos electrodomésticos, como televisores, neveras, equipos de música, computadoras, bicicletas, estufas.

Así como maletas repletas de ropas confeccionadas y otros regalos que traen a sus familiares y amistades que residen en el país.

La Gracia Navideña, anunciada por las autoridades aduanales comenzará aplicarse desde el día primero de diciembre al 7 de enero del próximo año 2018.