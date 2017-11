Ricardo Perret: Sociedad influye en feminicidios

Katheryn Luna

katherine.luna@listindiario.com

Santo Domingo

La sociedad es responsable de los feminicidios. La influencia va desde la falta de atención a temas como la violencia y el abuso, así como la confusión entre el amor y el control.

Así lo considera el experto en neurociencia e innovación, Ricardo Perret, quien asegura que los feminicidas están influenciados por la sociedad y en muchos casos por el entorno de violencia familiar en que fueron criados.

Sostiene que hay factores como el miedo, la culpa y la tristeza que ciegan al ser humano volviéndolo primitivo y violento, y en el caso de los hombres, si sienten que no pueden controlar o dominar a una mujer, se vuelven agresivos.

“Hay otros factores. El hombre no ha logrado estar en paz consigo mismo. En ocasiones ve en la mujer una forma de escapar para autodemostrar sus capacidades; entonces en el dominio hacia la mujer ve la forma de mostrar su hombría, la cual es una estupidez enorme”, indica Perret.

El experto se refirió a esta problemática durante el Desayuno de Listín Diario, adonde acudió junto al presidente y vicepresidenta de la Fundación Innovati, Luis Sánchez Noble y Mildred Josefina de Sánchez Noble.

En el encuentro, encabezado por el director de Listín Diario, Miguel Franjul, el también psicólogo dijo que la sociedad ha malentendido el concepto de amar, por lo que muchos hombres creen que se trata de controlar o poseer a una mujer.

“A los hombres se nos limitan nuestras emociones”, señaló, tras afirmar que “el lenguaje emocional en el hombre en ocasiones está prohibido. “No llores o no digas ‘qué bonito día’, porque te van a ver mal, no debes enamorarte tan rápido, no sientas, no expreses tus emociones. Y le minimizan su capacidad de amar verdaderamente”, agregó.

Es por ello, de acuerdo con el experto, que hay hombres que exigen amor a la mujer, robándole el libre albedrío. “La sociedad entera es la responsable de los feminicidios, el hombre o grupo de hombres que asesina a una mujer, o a veces a adolescentes y niñas, están influenciados por la sociedad misma por cómo vivieron en sus familias, si había violencia familiar”, asegura.

Perret considera que se debe sanar el tema de la sexualidad en las comunidades, porque han enseñado mal.

“Es parte de lo que hoy demanda la sociedad, ponerle atención a todos estos temas, si no le pones atención al tema de abusos hacia las niñas, ¿cuál es la señal que le mandas al hombre?, que no se hace nada para defender a las mujeres”, precisó.

El asesor empresarial fue invitado al país por la Fundación Innovati, para ofrecer uan conferencia sobre innovación empresarial y personal en el Banco Central.

Verdades negativas

El experto estima que hay verdades o creencias negativas sembradas en el inconsciente de las personas que limitan su éxito, productividad, felicidad y salud.

De acuerdo con Perret, en un estudio que realizó a 400 personas y del cual salió el libro “El nuevo yo” o “New me”, se determinaron cuatro verdades muy limitantes.

La primera es el “no puedo”, creencia que en la mayoría de los casos el ser humano no sabe que está instalada en su subconsciente y le limita al momento de innovar en su vida. La segunda es el “no soy aceptado”, ya sea por la familia o en el trabajo; la tercera es “no merezco”, la cual según Perret es la más devastadora, porque la persona tiende a creer que no merece amor o una pareja, viviendo con culpas y saboteando así su éxito y felicidad.

Esta creencia negativa viene del complejo de inferioridad y de la culpa.

La cuarta verdad negativa es “no sé quién soy o no me gusta quien soy”. En este caso, plantea, la persona no sabe tomar decisiones y no tiene identidad.

Esta creencia puede nacer en una familia donde se impone la carrera, el estilo de vida, la pareja, los amigos, entre otros factores.

Inmediatez

El también experto en innovación empresarial y personal consideró que la tecnología ha llevado al mundo en un estado de inmediatez, donde las personas todo lo quieren obtener de manera rápida.

Un ejemplo es la juventud que hoy día quiere obtener un diploma de alguna carrera universitaria en menos tiempo o no permanecer en empleos más del tiempo que consideran necesario. “La globalización le ha traído una presión adicional a la velocidad”, indicó.

Esto influye además en las relaciones personales, haciendo que el buscar pareja o enamorarse también se quiera lograr de manera rápida. Otro ejemplo de la inmediatez, según Perret, es la obsolescencia programada, que hace que las personas estén obligadas a renovar y a gastar.

CREANDO HÁBITOS TRANSFORMADORES

Ricardo Perret asegura que de nada sirve tener grandes empresas innovadoras si las personas dentro de esas compañías no son felices.

Es por ello que trabaja no solo en la innovación empresarial, ayudando a que desarrollen servicios y espacios innovadores, sino con la persona, a fin de que sean más felices, éxitosos y tengan salud, pues entiende que ambas necesitan hábitos transformadores.

El asesor empresarial explicó que desarrolló un juego de cartas para ayudar a las personas con los hábitos transformadores, que consiste en que todos los lunes se escoge una carta que indica un hábito, continuando así por un año.

A nivel empresarial realiza estudios con entre 80 a 90 personas para saber los códigos y patrones inconscientes que las mueven, mientras que a nivel personal hace retiros para estudiar cómo son, cómo era su niñez, por qué cosas sufren, cómo se sienten con sus cuerpos, su familia y sus emociones.

El experto mexicano ha ofrecido conferencias en más de 15 países y ha desarrollado más de 200 proyectos de innovación e investigación. Tambien es fundador del Sistema Past Re-Design y ha escrito once libros. Perret fue invitado al país por la Fundación Innovati para ofrecer una conferencia gratuita sobre la innovación empresarial y personal, en el salón Salomé Ureña del Banco Central.