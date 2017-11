Marlin Martínez: “no fue fácil para mí llevar mi hijo a prisión”

Ramón Pérez Reyes

Marlin Martínez, acusada de participar en el ocultamiento del cadáver de Emely Peguero, dijo que para ella no fue fácil llevar su hijo a la prisión, recordando que lo entregó ante las autoridades que investigan el asesinato de la adolescente embarazada de 16 años.

Marlon Martínez, su hijo, es el principal acusado de la muerte de Emely. Por el asesinato fue enviado a prisión preventiva por tres meses, decisión que fue prorrogada por otro trimestre.

“No fue fácil para mí llevar mi hijo a prisión, no fue fácil. Pero yo lo puse en mano de las autoridades para que decidieran si era culpable o no. Quiero que las autoridades me juzguen por los hechos, no por redes sociales, no por inventos”, señaló en la audiencia que le conoció la revisión de medida de coerción.

Marlín Martínez le pidió a los medios de comunicación no distorsionar las informaciones sobre el caso e insistió en que se trataba de un dolor de las dos familias involucradas. “Yo nunca pensé pisar la cárcel y estoy en ella”, dijo.