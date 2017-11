Ana de León era una mujer sociable, dicen los vecinos

Martín Adames

Santo Domingo

Como una mujer cariñosa y sociable definieron sus vecinos a Ana de León, de 35 años, quien fue asesinada de varias puñaladas en el sector Los Tres Brazos por su expareja, Luis Gonzalo, de 45 años.

Gonzalo fue un feminicida reincidente, pues por un caso anterior cumplió una condena de varios años de prisión.

Al ser liberado, inició una relación con Ana, un vínculo que la mujer deseó terminar prontamente, ante los constantes maltratos que recibía por parte de su pareja.

“Tú me vas a pagar todas las que me has hecho”, le vociferaba Ana a Luis, luego que este la golpeara una vez más, pero esta vez en la boca mientras estaban en un “colmadón”, desde donde la llevó a golpes y empujones hasta su casa, donde finalmente la asesinó.

¿Qué te pasa Ana? Le preguntaban sus vecinas a la mujer, que no se atrevía a hablar sobre sus sufrimientos. Donde Ana residía tenía apenas cuatro meses, lugar donde llegó casi huyendo de quien fue su pareja, pues le decía a sus cercanos: “No le digan que yo vivo aquí”, refiriéndose a Luis Gonzalo.

Ana, quien trabajaba como doméstica en una casa de familia, salía diariamente a las 6:00 de la mañana a su lugar de trabajo. Dejó dos niños en la orfandad, que residen en San Juan de la Maguana.

Según versiones recogidas en el lugar, Gonzalo, al llegar a la casa de Ana, donde ella vivía sola, entró y le puso un candado por dentro para no ser interrumpido mientras cometía el horrendo crimen y luego el suicidio.

Vecinos alcanzaron a escuchar los gritos de auxilio que se produjeron el sábado, cerca de la 1:00 de la madrugada, y aún permanecen las sangrientas huellas en las paredes y la puerta por donde intentaba huir.

Este lamentable hecho ocurrió el mismo día que se conmemoró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, una pandemia que sigue extendiéndose en el país, pese a las campañas mediáticas de organismos, empresas e instituciones. En tan solo cuatro días han sido asesinadas tres mujeres a manos de sus parejas o exparejas, incluida una que se encuentra gravemente herida en un centro médico de la capital.