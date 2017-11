Clínicas no aceptarán imágenes de otros centros para las cirugías

Doris Pantaleón

Santo Domingo

En lo adelante los pacientes que se someterán a procedimientos de cirugías en clínicas afiliadas a Andeclip tendrán que hacerse los análisis y los estudios de imágenes en el mismo centro donde se harán la intervención como medida que busca tener una mayor garantía de confiabilidad y como protección a conflictos legales, de acuerdo a una disposición tomada en asamblea por la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados.

Esa decisión de Andeclip se suma a la postura asumida desde hace meses por la mayoría de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) de no aceptar la cobertura de analíticas, imágenes y medicinas que sean indicadas por médicos que no formen parte de su red de prestadores, o cuando no existe un reporte de la consulta previa del paciente con el facultativo, aunque se encuentre dentro de sus médicos contratados.

El presidente de Andeclip, doctor Rafael Mena, informó ayer que esa medida será aplicada en los 116 centros clínicos afiliados a esa entidad, la cual fue tomada para tener mayor garantía de la calidad y precisión de los resultados antes de someter un paciente a un procedimiento quirúrgico.

Dijo que además es un mecanismo de defensa de numerosos intereses corporativos de los que son víctimas, ya que con frecuencia las clínicas y médicos son sometidos a demandas judiciales por personas que alegan mala práctica.

Se trata de analítica, tomografías, resonancias magnéticas, radiografías y otros estudios diagnósticos que se requieren realizar antes de que el paciente sea sometido a una intervención quirúrgica.

Mena aseguró que la situación financiera por la que atraviesa la mayoría de los centros de salud los hace tomar decisiones económicas y que con ello no se busca perjudicar al paciente.

Detalló que las clínicas tienen que pagar facturas millonarias, nómina, seguridad social, agua y mantenimiento de equipos lo que representa una alta inversión económica anual.

Dijo que durante la asamblea, los propietarios y accionistas de las clínicas afiliadas a Andeclip, revisaron todos los puntos que las afectan y propusieron fórmulas que buscan mejorar la calidad del servicio para sus pacientes.