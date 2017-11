Las tiendas atrajeron ayer a miles de clientes

Adriana Peguero

Santo Domingo

En busca de artículos para el hogar, así como ropas, zapatos, productos de belleza, tecnología y diversión a precios bajos, miles de clientes atestaron ayer las tiendas y plazas de la capital, las cuales iniciaron el Black Friday de forma anticipada.

“Desde las 7:00 de la mañana cuando abrimos las puertas de esta tienda, recibimos a numerosos clientes que desde más temprano se habían apostado en la parte externa y desde que abrimos entraron para ver las ofertas y comprar”, dijo Nikauly Martínez, gerente de mercadeo de Distribuidora Corripio.

Dentro de esta tienda la gerencia definió pasillos con cadenas plásticas de colores, para conducir a los clientes que hoy lleguen a comprar, de modo que se les facilite el trabajo en cada uno de los departamentos.

En la parte posterior de la tienda fueron colocadas barras para organizar las filas.

Martínez explicó que Distribuidora Corripio tiene una gama de ofertas que implican descuentos que van desde 10% al 50% en diversos artículos que son muy demandados en el Black Friday.

Clientes entrevistados en las plazas y tiendas visitadas por los reporteros manifestaron que tienen muchas expectativas, porque ayer recorrieron varias tiendas y pudieron comprobar que los descuentos son tentadores.

En Distribuidora Corripio, por ejemplo, hay lavadoras secadoras que antes costaban 79,000 pesos y su precio actual es de 53,000 pesos.

El cliente Rafael Perdomo dijo que desde inicio de la semana empezó a visitar tiendas y encontró que los descuetos han superado a otros años.

“Te puedo decir que en Distribuidora Corripio he encontrado precios aún más atractivos y me he decidido por una lavadora secadora de gas”, dijo.

Otras tiendas

La tienda Plaza Lama también tenía descuentos en televisores super grandes de hasta 40,000 pesos.

Ayer iniciaron a las 7:00 de la mañana y desde entonces los espacios en las áreas de electrodomésticos y en los parqueos fueron insuficientes para sus operaciones.

Mientras que Jumbo también presentó ofertas que atrajeron a gran cantidad de clientes que coparon los espacios.

En La Sirena la afluencia de clientes se mantuvo todo el día, por lo que al igual que en Plaza Lama, la comida se acabó rápido a la hora del desayuno, almuerzo y cena.

LOS EMBOTELLAMIENTOS EN LA CAPITAL

Las ventas de ayer trajeron consigo un embotellamiento interminable en las principales arterias comerciales de la capital y vías del entorno, lo que obligó a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) a reforzar el servicio. En las avenidas Winston Churchill, 27 de Febrero, John F. Kenneddy, Abraham Lincoln, Núñez de Cáceres, Luperón y Tiradentes, donde operan grandes plazas y tiendas, los tapones se incrementaron pasadas las 2:00 de la tarde. Se observó que el número de agentes de la Policía Nacional fue incremetado, tanto en los parqueos de las tiendas como dentro de los establecimientos, para evitar robos y asaltos.