César Mella está en ascuas tras pedido del cargo en IDSS

Doris Pantaleón

Santo Domingo

La petición del cargo que ocupa como director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) desde junio del 2016 mantiene en ascuas al reconocido psiquiatra César Mella, quien asegura que su permanencia o no en esa posición está en manos del presidente de la República.

El especialista de la psiquiatría no obstante reconoce que le entregaron una institución que se creía en vías de extinción y que con la buena gestión administrativa que ha implementado ha logrado revivirla.

Ante la pregunta de que si habría acordado un tiempo límite para dirigir el IDSS con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, quien recientemente le pidió que entregara el cargo para colocar otro miembro del partido, Mella no responde ni sí ni no, sólo señala que lo único que quiere es que presenten la documentación escrita que vincula al IDSS y al PRD como acuerdo político.

Mella fue entrevistado ayer por LISTÍN DIARIO, luego de haber dado a conocer públicamente la carta de petición de cargo y su respuesta, y lo dicho al respecto por ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de que es parte de un acuerdo político.

“Yo soy un hombre disciplinado y de trayectoria, en este momento me debo al Presidente de la República Dominicana, mi trabajo en el IDSS está a la luz de todos. Yo no soy dueño de este cargo, pero he demostrado que no tolero irrespetos ni desconsideraciones”, dijo Mella, quien tiene un año y cinco meses como director del Seguro Social, una institución tripartita cuyo director debe ser escogido mediante una terna que el Consejo Directivo presente al Poder Ejecutivo.