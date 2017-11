Lluvias incomunican localidades y desbordan ríos en el norte

Ricardo Santana

Santiago

Más de siete comunidades del municipio de Montellano, de la provincia de Puerto Plata, se encuentran incomunicadas por el desbordamiento del río Camú, a causa de las lluvias que se registraron anoche en varias provincias del norte.

La situación se hizo más complicada, debido a que hace un año el puente que comunicaba a esos parajes y secciones colapsó a causa de los persistentes aguaceros de octubre y noviembre de 2016.

La Defensa Civil reportó que entre las localidades que se encuentran aisladas están Mosoví, Caraballo, Severé, Los Pérez, Pancho Mateo, Los Gómez, Arroyo de Leche, entre otras.

Hoy decenas de ciudadanos que residen en esas demarcaciones no pudieron acudir a sus actividades rutinarias y laborales, debido a la crecida del río.

Los moradores de las zonas dijeron que están preocupados, ya que tras la caída del puente que comunicaba esas localidades con el resto de la provincia quedan totalmente aisladas sin acceso a hospitales, centros educativos y sus respectivos lugares de trabajos.

Los afectados criticaron que ante esta situación las autoridades se hacen de la vista gorda, ya que continúan haciéndole caso omiso a sus llamados.

“Cómo es posible que nuestras autoridades no se conduelan de esta situación, ya que desde anoche decenas de personas estamos atrapadas por la crecida del río Camú”, expresó Claudio Balbuena, residente en Pacho Mateo, uno de los parajes que se encuentran incomunicados.

También en Santiago

Anoche se registró un fuerte aguacero en Santiago, provocando inundaciones urbanas en varios sectores, calles y avenidas.

No obstante, los organismos de socorro dijeron que no hay reportes de daños materiales y que no recibieron llamadas de emergencia, a pesar del torrencial aguacero.

En Valverde, Espaillat y La Vega

También las lluvias de anoche aumentaron los caudales de ríos y arroyos de las provincias de Valverde, Espaillat y Moca.